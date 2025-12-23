運動建設點火！台中市南屯區「最後鑽石地」提前卡位

酷運動打造酷城市！台中運動基礎建設為城市升級助跑，國際級運動場館更躍升區域發展新核心。統整台中三大國際運動場館周邊土地行情，發現國際足球園區周邊土地價格出現「後發先至」現象，其中單元五重劃區已有十多家開發商購地、預備推案，還有買家提前卡位「南屯最後鑽石地」的高鐵門戶特區。

春耕不動產總經理張維良指出，國際級運動場館在規劃設置時，必須同時考量城市形象、交通動線、使用頻率及綠化休憩等條件，這些指標也正是成熟生活圈的關鍵因素。

隨著場館落成啟用，不僅有助加快區域建設腳步，也將帶動人口與商業機能進駐，進一步推升周邊發展動能。

其中，國際足球休閒園區所在的單元五重劃區，雖然開發時程晚於洲際棒球場與台中巨蛋所在的14期重劃區，但不論地價與房價皆已迎頭趕上。

目前單元五住宅用地價格與14期榮德段相當，且新建案價格也逼近每坪7字頭的行情水位，尚處於初期萌發階段，未來發展空間可期。已購地開發商包括精銳、惠宇、大城、南悅、豐謙（5523）、佳茂、聯悅、光隆實業（8916）、打里摺、泓瑞等十多家企業。

春耕不動產南屯店店長管國安進一步分析，單元五與烏日高鐵特區之間，還有一塊面積廣達154.27公頃的「高鐵門戶特區區段徵收案」尚在審議中。

根據先前「烏日副都心」計畫，高鐵門戶區將作為高鐵車站特定區的延伸腹地，以服務周邊的商業、產業及交通串聯，該區塊是市區通往高鐵的關鍵樞紐，也是南屯區最後一塊未開發的精華地，因此被稱為「南屯最後鑽石地」。

高鐵門戶特區大致可分為靠近足球園區的鎮南段、鎮安段，以及靠近烏日啤酒廠的埔興段，目前當地農地行情大致落在每坪19萬至25萬元之間。

碧根建設在2022年更以7字頭高價買下埔興段危老建物，推出預售案「碧根印白」。而高鐵門戶特區與13期楓溪段僅以環中路、黎明路一路相隔，楓溪段內已有大陸、鉅虹、漢宇、惠宇等知名建商卡位。

管國安特別提到，土地買賣的「老客戶」除了開發商之外，還有一類是有重劃、徵收經歷的地主、農民，將手頭資金再度投入，他們傾向尋找鄰近具發展前景的區塊，如南屯高鐵門戶區與大里三期及夏田產業園區等。

其中，具備三鐵共構的交通優勢，D-ONE第一大天地商場、商辦、飯店都已有建設藍圖的高鐵特區周邊，關注詢問熱度未減，關鍵只在價格是否接受。