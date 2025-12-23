管理錦囊／破除慣性思維 打開數位黑箱

疫情之後，數位轉型幾乎成為所有產業的共同語言。然而，對多數台灣傳統中小企業而言，真正的問題早已不是「要不要轉型」，而是為何投入多年、工具齊備，競爭力卻始終沒有明顯提升？

一項國際商業研究的整合性分析指出，COVID-19確實加速了傳統中小企業導入數位工具，但多數企業仍未能因此建立長期競爭優勢。關鍵不在於科技是否先進，而在於企業是否能將數位轉型，與自身的策略方向、組織設計與決策機制有效對齊。

換言之，數位轉型不是「上系統」就會成功，而是一個需要被設計、被管理、被內化的經營工程。

根據經濟部發布的《2024年中小企業白皮書》，我國中小企業家數突破167萬家，占全體企業98%以上，就業人數接近全國的八成，銷售金額占整體企業的一半以上，是支撐台灣經濟與社會穩定的核心力量。

然而，亮眼數據背後，結構性壓力同樣真實且尖銳。地緣政治風險升高、全球通膨與高利率環境、供應鏈重組，以及日益嚴格的碳排與數位治理要求，使多數傳統中小企業同時承受「必須轉型」與「不能失誤」的雙重拉扯。

為何數位轉型總是「有做，卻沒用」？國際研究指出，數位轉型對競爭力的影響，並非立即且線性，而是透過多個營運、組織與決策層次的中介機制逐步發揮作用。這正是許多企業未曾看清的「數位黑箱」。

傳統中小企業的資源有限，往往只在單一、顯而易見的環節導入數位工具，卻未同步調整決策流程、績效評估與部門協作方式，轉型極容易流於形式。

ERP、雲端、AI工具都有了，但決策仍高度仰賴經驗、部門依舊各自為政、數據無法轉化為行動依據。

例如，一家製造業導入了先進的MES系統，成功將產線數據化（工具），但若業務與生產部門的績效考核與決策機制仍各自獨立，無法即時共用數據調整生產與接單策略，這套系統最終只剩下電子報表，而難以轉化為快速應變的競爭力。

問題不在於企業不努力，而在於轉型多停留在工具層次，尚未進入經營邏輯的重構階段。對傳統中小企業而言，數位轉型最難克服的，往往不是技術，而是策略思維上的慣性。

企業領導者多半專注於利用性思維，持續優化既有產品與流程，以確保短期穩定與營運效率；相對而言，對於探索性的數位投資，例如全新服務或顛覆性商業模式，則抱持較高警惕，因為這些嘗試可能衝擊既有成功基礎。這也是為什麼許多傳統企業「知道該變，卻不敢大變」。

但這種拉扯正隨著產業結構改變而加劇。根據中小企業白皮書顯示，近八年新設中小企業已占整體家數四成以上，多數屬於數位原生企業，沒有歷史包袱，能以速度、數據與彈性運作，對傳統企業形成明顯對比。未來競爭，已演變為探索型企業的速度，對上利用型企業的效率。傳統中小企業若無法在兩者之間取得平衡，競爭差距恐將持續擴大。

面對全球政經變局與科技快速演進，政府近年推動「中小微企業多元振興發展計畫」，聚焦數位轉型、淨零轉型與通路發展，並搭配人才培育、融資與租稅誘因，方向明確。但從經營管理角度來看，真正的成敗關鍵仍在企業自身。領導者必須誠實面對幾個問題：數位是否成為策略核心？工具是否改變決策方式？組織是否願意打破部門壁壘、調整績效制度？

這些看似不舒服的選擇，才是轉型能否成功的分水嶺。