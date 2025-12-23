古書今贏／修繕整備 平時就要到位

「人無遠慮，必有近憂」，明知不妥卻抱著「應該沒事」的心態，災難只是遲到不會不到。

某司火災警報器經常無緣無故響起，廠商查了幾次，始終找不出原因，最後解釋是廠區溫度較高且有逸散煙霧，建議汰換老舊受信機。

老闆看完報價單，撇了撇嘴告訴廠長，既然找不到原因，反正燈號會閃，先把警報器關掉，睜大眼睛注意就好。沒想到竟然發生火災，幸好組長臨危不亂，在第一時間滅火，否則大家連狼來了都沒聽到，一定會出大狀況。

老闆聞訊趕回，看到設備燻黑，訓斥組長粗心大意，廠長挺身解釋是油管老舊破裂造成。原來兩個月前，工務提報油管老化必須汰換，老闆表示「三年一換」是廠商賺錢的話術，再撐一兩年絕對沒問題，所以不必換，工務低著頭嘆了口氣。

火災第二天，老闆在會議室集合主管講話，當場詢問火險理賠，會計囁囁嚅嚅說：「老闆娘說每年投保很浪費…」，消防警報在這時候突然響起，老闆先是一愣後一慌，轉身朝門口衝出，不料撞上正要走進來找人的老闆娘。

歷史上因小失大的例子屢見不鮮，《呂氏春秋．慎大覽．權勳》記載：燕將樂毅率軍（燕、秦、韓、魏、趙）攻齊，齊王派觸子迎戰，觸子自知不敵又被齊湣王羞辱，故意敗戰逃逸，齊王再派將軍達子駐兵城門。

達子向齊湣王請求發出賞金激勵士氣，湣王搞不清楚狀況，把達子臭罵一頓，達子被迫出戰，最後不幸敗戰陣亡，湣王逃到莒邑，燕軍攻入後將金庫掠奪一空，想省金子照樣沒保住金子。

歲修妥善盤整，並非現代企業專有思維，早在西元前900年，周武王就曾因此向姜太公請教：「國家太平的時候，作戰的武器設施，可以不用整備吧？」

姜太公的回應是：「不論是作戰時用的武器，或是平日農耕各類牛馬器具，都要互相結合運用，相關知識技術要連結啟發，才能富國強兵長遠堅守。」《姜太公兵法．農器第三十》，由此可見，修繕整備平時就要到位，不能臨時抱佛腳。

企業制訂防災避險計畫，以風險考量為基礎，執行廠區設施設備安全盤整和稼動分析，可以及時發現和消除潛在不安全因素，防止失效和發揮最高效能。

假設經費資源有限，無法面面俱到，可以採取替代方案，進行階段式整備汰換和區間隔離，防止災害蔓延；平日人員防災制變培訓和偵測示警防護機制更要到位，法令雖未全面要求企業投保產險，仍要斟酌辦理，千萬不要吝惜，才能降低營運衝擊風險，並在人員財物遭到損傷時有所補償。

組織最大的風險，不是危機讓人猝不及防，而是把警示音當成裝飾音，對沒損傷的災害，抱著「無畏」的心態，結果可想而知。