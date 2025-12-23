穩健拓展VS.轉型潛力！車市衰退 和泰車及裕隆兩大龍頭各有發展策略

今年前11月台灣車市衰退，中華徵信所指出，上市公司整體汽車產業前11月合併營收下滑5.71％，其中六家整車相關業者（涵蓋製造與銷售）表現尤為疲弱。除和泰汽車（2207）微幅成長0.93％之外，其餘皆呈現衰退。當中又以裕日車（2227）合併營收大減35.31％的跌幅最為顯著；中華（2204）汽車衰退20.89％、裕隆（2201）衰退14.91％、汎德永業（2247）衰退10.76％。三陽工業（2206）合併營收亦下滑4.68％。

中華徵信所表示，前11月新車掛牌數量僅36.7萬輛，較去年同期減少11.9％，整體汽車市場買氣不佳，主要受到消費者觀望心理影響。市場普遍預期進口車關稅及貨物稅有望調降影響，面對市場逆風，近期和泰汽車及裕隆兩大龍頭亦未雨綢繆，分別採取不同的營運策略。

和泰汽車斥資百億元收購日本日野經銷商，堪稱其歷來最大的海外投資案， 目的在於啟動海外布局、正式插旗日本商用車市場，並深化與日野母廠的合作關係。相較於和泰汽車的海外併購策略，裕隆則專注於電動車與多角化經營的轉型。裕隆近期將旗下自有品牌納智捷 （Luxgen）的100%股權以7.876億元策略性轉讓給裕隆與鴻海（2317）的合資公司鴻華先進-創（2258）；此舉重點在強化垂直整合，讓鴻華先進得以主導品牌經營，而非裕隆退出鴻華先進。換言之，裕隆是將「品牌與銷售通路」交由專注於電動車研發與設計的合資公司鴻華先進負責，以提升電動車事業的推進效率。 此外，裕隆亦與日本三菱汽車合作開發電動車款 （EV)，預計由裕隆三義廠生產，並規劃於2026年下半年在大洋洲市場上市，這也將成為其重要的海外代工業務拓展之一。

中華徵信所觀察和泰汽車與裕隆汽車兩家公司截然不同的發展策略來看未來展望，和泰汽車主軸在於鞏固現有優勢，並追求漸進式成長。其優勢是於台灣市場的領導地位（Toyota、Lexus、HINO），品牌忠誠度高，營收表現相對穩定。策略面則積極拓展海外商用車市場，逐步導入更多電動化車款（HEV/BEV），並同步布局移動服務生態系 （MaaS)。整體風險相對較低，但主要挑戰在於能否順利整合日本市場，以及適應全球汽車產業電動化轉型的速度。

裕隆汽車的未來展望更著重於集團的全面轉型與新興市場開拓。雖然不再直接持有品牌納智捷，但在股權與經營架構調整後，裕隆可將資源與營運重心更集中於電動車相關合作與製造業務；同時，納智捷既有的國內銷售通路與服務網絡，這讓鴻華先進具備「設計、製造、品牌、通路」的一條龍能力，也有利於向國際車廠推廣其 CDMS（合約設計製造服務）模式。且裕隆持有鴻華約44％股權， 得以在電動車領域持續深化合作；再加上三義工廠已具備電動車量產能力，使裕隆在整車代工製造的角色上有望取得更多業務機會。惟電動車市場競爭激烈，轉型亦需要大量資金投入，新事業發展進度與成效可能使營運表現波動加大。