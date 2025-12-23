快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

點將家打造日月迎賓公益園區 全台最大地理立體模型亮相

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
園區建置台灣最大的地理立體模型，濃縮呈現200多個重要地點設施與動植物。記者宋健生／攝影
園區建置台灣最大的地理立體模型，濃縮呈現200多個重要地點設施與動植物。記者宋健生／攝影

由點將家投資公司董事長陳景松親手打造的日月迎賓公益園區，23日在埔里鎮桃米路盛大開幕，縣長許淑華特別到場參與剪綵揭幕儀式，感謝陳董事長願意落腳南投，且採非營利目的公益經營，除門票部分收入將捐給縣府外，南投縣內各國中小學校外教學皆能免門票入園。

⭐2025總回顧

日月迎賓公益園區位在台21線旁，大片綠地樹木造景中除了興建一棟六星級洗手間，另有一座玻璃屋製茶廠，裡面建置了台灣最大的地理立體模型，濃縮呈現200多個重要地點設施與動植物，讓參訪者可以透過面板觸控互動，深刻認識並珍愛這片美麗家園。

現場還有播放展示百年來南北極探險與氣候變遷紀錄影片，另玻璃屋後方設有一間製茶廠，將免租金提供茶農製茶與銷售，並將營業額的15%依約捐作公益用途。

今天的開幕活動，包括縣議員黃世芳、吳國昌、魚池鄉長劉啟帆、國立自然科學博物館館長王文山、前科博館館長李家維博士、林昭庚院士、前台大校長張慶瑞、暨南大學校長武東星及台灣區電信工程工業同業公會等貴賓近百人到場共襄盛舉。

許淑華表示，陳董事長長年熱心公益，以實際行動回饋社會，除提供多項獎學金回饋母校及台大系統基金會外，長期協助推廣自然科學教育，並在全國技藝競賽中設立「金手獎」，獎勵優秀學生與指導老師，無私奉獻，提升了台灣技職教育的品質，真的是一位公益企業家，願意回饋鄉里，並以實際行動支持自然環境保護，讓人敬佩。

陳景松表示，選擇在山水秀麗的南投興建玻璃屋製茶廠公益園區，就是要實踐永續公益、共襄盛舉的理念，期望有更多朋友來參觀，了解台灣自然環境，及南北極百年來的氣候變遷，期望喚起大眾重視溫室效應衝擊，以行動加入環境永續的保護行列。

陳景松指出，園區入園會收取門票100元，扣除常態行政支出後，餘額將會全數捐作公益，捐給縣政府社會局運用。

點將家是台灣電腦伴唱機市場的領導品牌，提供伴唱機製造、銷售與服務。陳景松是點將家創辦人，被譽為「點子王」，對台灣電信自由化、兩岸事務處理及環保議題皆有貢獻。

陳景松長期致力於公益回饋，提供多項獎學金給其母校-北斗螺陽小學、北斗國中及台中高工，鼓勵學弟妹奮發向上。此外，他也擔任國立自然科學博物館基金會董事，協助推廣自然科學教育；並擔任台大系統基金會董事，為臺灣大學、臺灣科技大學及臺灣師範大學三校的教育資源整合貢獻心力。

自110學年度起，陳景松在教育部舉辦的全國技藝競賽中，針對工業類29項及農業類10項競賽，設立「金手獎」，獎勵前五名優秀學生與指導老師。過去四年來，每年總獎勵金額皆達1,130萬至1,180萬元，成效卓著。

今年已邁入第五年，點將家投資公司更擴大公益規模，比照原有工業與農業類別獎勵機制，於114年度教育部全國技藝競賽中，新增家事類11項、商事類9項及海事類7項，全面涵蓋五大類別，其每年獎勵金額高達1,920萬元，以期更廣泛推動技職教育的卓越發展。

南投縣長許淑華示範透過面板觸控互動，民眾可以進一步認識這片美麗家園。記者宋健生／攝影
南投縣長許淑華示範透過面板觸控互動，民眾可以進一步認識這片美麗家園。記者宋健生／攝影
點將家投資董事長陳景松(中)打造的日月迎賓公益園區，由南投縣長許淑華(右2)等人主持揭幕。記者宋健生／攝影
點將家投資董事長陳景松(中)打造的日月迎賓公益園區，由南投縣長許淑華(右2)等人主持揭幕。記者宋健生／攝影

教育部 董事長 自然科

延伸閱讀

「字節跳動」擬砸7000億發展AI 半數用於採購先進半導體

河套香港園區開園 港府盼成創科橋頭堡 力推港人富有強大

六和高中在全國技藝競賽創佳績 資訊科胡軒睿獲金手獎

嘉基民雄八福長照學苑動土 住宿長照及日照2028年完工

相關新聞

婚育宅明年走出六都 估計11縣市、提供逾千戶

為了鼓勵婚育，內政部推動婚育宅，讓不少民眾相當期待可解決房事。內政部國土署署長吳欣修23日表示，婚育宅明年將走出六都，將...

陽明海運看2026年 仍具挑戰、但審慎樂觀

陽明海運（2609）董事長蔡豐明23日指出，2026年對海運市場仍具挑戰，但陽明海運審慎樂觀看待，各種經濟變動因素太多，...

隆大斥資55億元 取得南高雄精華區千坪都更

隆大（5519）23日與高市府簽約，取得南高雄精華區公辦都更案1,044坪土地，將斥資55.6億元興建3棟集合住宅，總開...

竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

竹北唯一的大型賣場家樂福正式歇業，引發在地居民與購屋族對生活機能與房市影響的關注。過往大型賣場常被視為區域發展利多，隨著...

展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁...

房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。