鴻奕機構偕峻勝建設翻新竹北市都心 「峻勝文化首勝」動土
由鴻奕機構旗下峻勝建設推動的竹北市都心更新案「峻勝文化首勝」，23日舉行開工動土典禮，在建築、工程團隊與地方貴賓共同見證下，宣告工程啟動。
⭐2025總回顧
「文化首勝」位於竹北市公所生活圈核心，緊鄰台元科技園區與重要交通道路台一線，為竹北市心注入嶄新的居住能量，也象徵鴻奕機構峻勝建設深耕大新竹、持續翻新城市風貌的重要里程碑。
峻勝建設董事長許淵勝表示，「峻勝文化首勝」公開以來即獲市場高度關注，總銷金額逾10億元，公開二個月即締造銷售五成的佳績。在整體房市氛圍趨於保守的情況下，仍展現出銷售熱烈，主要反映竹北市心地段與產品規劃的價值。基地步行即可串聯中正西路商圈、竹北後火車站生活圈，並鄰近台元、昌益科技園區，兼具通勤效率與成熟機能，成為科技人與在地換屋族高度指名的核心區段。
峻勝建設指出，推動「峻勝文化首勝」順利動工與市場熱銷的關鍵，在於選址精準、規劃完整，以及對工程品質與施工管理的高度要求。品牌長期專注於危老與都市更新，從前期評估、設計整合到施工執行，均以「一次做到位」為核心原則，並以一條龍式售後服務作為住戶長期安心居住的後盾，過往如「鴻奕世紀享」、「幸福棧」等建案，都在竹北累積良好口碑。
峻勝建設強調，「峻勝文化首勝」不僅是一個單一建案，更是翻新竹北市心的重要起點。面對城市發展與居住需求持續升級，峻勝建設將持續以更新思維推動竹北核心區的住宅品質提升，並持續以穩健推案節奏與精緻建築品質，推動竹北市持續更新，也預告多個全新建案正積極籌備中，將依序對外公開，持續為竹北市心帶來新的想像與選擇，讓「峻勝文化首勝」的動工，成為峻勝建設對竹北長期深耕的承諾。
