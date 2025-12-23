陽明海運看2026年 仍具挑戰、但審慎樂觀

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
陽明海運。圖／聯合報系資料照
陽明海運（2609）董事長蔡豐明23日指出，2026年對海運市場仍具挑戰，但陽明海運審慎樂觀看待，各種經濟變動因素太多，將造成北美、歐洲線的運價變動非常大，陽明則是朝著年年獲利目標的挺進。

蔡豐明分析，2026有兩大不確定因素，一是紅海通行二為美國關稅的不確定性，在美國對等關稅推動下，全球的經濟變化相當多，陽明持續補充量能，並在合適的航線補足適合的船舶提高競爭力，目前運價波動相當大，直接牽動陽明的獲利表現。就現在的市場需求觀察，華人農曆年前出貨有望出現小旺季，第1季市場能見度比較高，需求熱絡情況有望持續到2月。

陽明海運 市場 美國

