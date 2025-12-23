長榮航空遭桃園勞動局裁罰100萬元 受颱風影響、不排除採取行政救濟

長榮航空（2618）23日公告說明被桃園勞動局裁罰100萬元，工時受到影響主要是受到天災不可抗力因素影響，遭主管機關裁罰，不排除將依法採取行政救濟程序，也會同步檢討優化航班調度及組員工時管理。

長榮航空23日表示，今年10月20日BR391/392航班因受風神颱風及東北季風劇烈共伴效應影響與機場流量管制致使航班延誤，長榮航空雖已預留工時裕度並安排全體組員於航程中輪休，但仍逾工時上限。

此外，長榮航空因前開天候等不可抗力因素致遭主管機關裁罰，不排除將依法採取行政救濟程序，以保障公司與員工權益，同時持續檢討與優化航班調度及組員工時管理。