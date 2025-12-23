快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

咖啡豆成本飆漲拖累獲利 黑松：審慎評估是否漲價

中央社／ 台北23日電

黑松財務處長杜居燦表示，今年咖啡豆價格飆漲5成，影響前3季獲利表現，截至11月咖啡豆成本已較去年增加新台幣3400多萬元，旗下韋恩咖啡明年是否漲價，需審慎評估。另外，代工立頓常溫飲料的第2個5年今年到期，雙方皆有意願續約，正洽談第3個5年合作條件。

⭐2025總回顧

黑松今天在證交所舉辦法說會，今年前3季營收為76.45億元，歸屬於母公司淨利為6.31億元，年減20.1%，每股純益為1.57元。

杜居燦指出，黑松飲料占比6成，酒類占比4成，今年原物料成本居高不下，尤其咖啡豆大幅飆漲5成，加上整體景氣趨緩，消費意願退縮，對飲料營運造成壓力；而烈酒市場自前年起表現就相對疲弱，兩者都有不盡理想之處。

杜居燦指出，今年獲利承壓主要在咖啡原料成本，雖然咖啡在黑松整體產品占比不是最高，但因價格漲幅過大，明年咖啡產品是否反映成本需要審慎評估，因還須考量即飲咖啡帶來的激烈競爭，相較之下，今年糖價格則略有回跌。

至於今年立法院通過包裝無糖飲品免徵貨物稅規定，杜居燦說，黑松旗下無糖飲料如茶花綠茶因取得健康認證，本就免徵貨物稅，因此沒有影響；至於旗下韋恩無糖黑咖啡，則可減少部分貨物稅負，但銷量規模不大，對整體影響不顯著。

此外，黑松在2016年與國際茶飲品牌立頓合作，代工常溫奶茶，今年第2個5年約滿到期，他表示，雙方都有意願繼續合作下一個5年，目前還在談相關續約條件。

咖啡 黑松 貨物稅

延伸閱讀

桃機就能喝到莊園級台灣精品咖啡 引進COE冠軍咖啡豆向國際推廣

白蘿蔔「1精華」常被丟掉 專家曝：維生素A高2300倍

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

歐客佬賣假精品咖啡被辦 咖啡界人士：選擇有信譽店家才能輕鬆喝咖啡

相關新聞

陽明：明年海運充滿變數 首季復航紅海有難度

陽明海運表示，受地緣政治與供應鏈不穩影響，2026年海運市場「充滿變數」，歐美長線波動較大，歐洲線長約「談得較辛苦」，預...

婚育宅明年走出六都 估計11縣市、提供逾千戶

為了鼓勵婚育，內政部推動婚育宅，讓不少民眾相當期待可解決房事。內政部國土署署長吳欣修23日表示，婚育宅明年將走出六都，將...

竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

竹北唯一的大型賣場家樂福正式歇業，引發在地居民與購屋族對生活機能與房市影響的關注。過往大型賣場常被視為區域發展利多，隨著...

隆大斥資55億元 取得南高雄精華區千坪都更

隆大（5519）23日與高市府簽約，取得南高雄精華區公辦都更案1,044坪土地，將斥資55.6億元興建3棟集合住宅，總開...

展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁...

房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。