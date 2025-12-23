義联集團23日澄清 外界指集團力薦張顯耀操盤南二都選戰並非事實

義联集團23日發布澄清稿，強調專注事業經營與永續發展，有媒體報導指稱集團創辦人林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實。全文如下：

本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，本集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值。