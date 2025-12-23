義联集團23日澄清 外界指集團力薦張顯耀操盤南二都選戰並非事實

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

義联集團23日發布澄清稿，強調專注事業經營與永續發展，有媒體報導指稱集團創辦人林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實。全文如下：

針對近期有媒體報導提及本集團張顯耀先生之政治活動，以及與本集團創辦人相關之不實傳聞，義联集團(以下簡稱「本集團」)為正視聽，特此發表澄清說明如下：媒體報導指稱本集團創辦人力薦張顯耀先生操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實。

本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，本集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值。

林義守 政治 張顯耀

