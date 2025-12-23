隆大斥資55億元 取得南高雄精華區千坪都更

隆大（5519）23日與高市府簽約，取得南高雄精華區公辦都更案1,044坪土地，將斥資55.6億元興建3棟集合住宅，總開發量體達1.7萬坪，預定2032年完工，為長期營收獲利奠定基礎。

隆大董事長陳武聰說，深耕高雄43年，「時間真的很久了」，長期來經營核心價值是安全、創新、品質和服務，這是隆大中心思想，希望此案為整個城市帶來更多的商機、便民服務、以及宜居生活，「高雄的美好，隆大放在心上」。

隆大取得的苓雅區五權段886地號公辦都市更新案，基地位於三多二路與和平一路口，被視為南高雄重點精華區，與文化中心、衛武營國家藝術中心以及亞洲新灣區都有合理的地緣商機，後續發展潛力看俏。

陳武聰表示，「簽約後就是責任的開始」，將把位於輕軌五權國小站旁邊的都更案，打造成高雄眾多公辦都更或捷運聯合開發案的標竿。

根據規劃，本案距離輕軌C34五權國小站約250公尺、距離捷運黃線Y13站約850公尺，將興建3棟住宅大樓，整體開發規模預估可達1.7萬坪，最快預計2032年完工，高市府將採100%權利金方式分配，可挹注權利金約26.2億元，挹注捷運建設基金。

隆大營建表示，此案建築外觀採書本堆疊概念，融入高雄厝陽台景觀，打造如書頁翻動的現代風格立面。全案也將申請銀級綠建築與耐震標章，導入雨水回收、透水鋪面及多層次綠化，朝向低碳、永續與高安全標準邁進。

公共設施回饋方面，市府將分回270坪的日照中心與150坪的環保局辦公室，滿足高齡化與基層服務需求。為強化人行與街廓品質，新建物將於三多路側退縮6公尺設置林蔭人行步道，形塑通往五權國小的安全通學路徑；和平路及英明路側則規劃街角廣場與商業空間，提供居民休憩與消費場域，帶動街區連動發展。

高市捷運局長吳嘉昌指出，此案未來開發完成後，可增加約400戶、1,200名新住戶的輕軌潛在使用量，展現TOD開發效益。目前捷運局仍有多件開發案陸續招商，累計可為捷運建設挹注536億元。