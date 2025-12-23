奧丁丁執行長王俊凱發表「2025年末致股東信」 強調建立合規基礎建設

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

區塊鏈科技公司OBOOK（奧丁丁集團母公司）在今年10月16日於美國納斯達克（Nasdaq）直接掛牌（Direct Listing）方式上市後，股價不振。奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱23日發表「2025年末致股東信」，提供投資人與大眾更清晰的公司策略。他強調，奧丁丁在過去幾年選擇了一條看似緩慢、實則穩健的「合規優先」道路，將資源集中於建立能被傳統金融體系長期信賴的基礎建設

OBOOK股價上市當天達到每股90美元高點，但隨後股價一路下滑，至22日美股收盤為每股6.03美元，距高點重挫逾93%。王俊凱在信中強調對此產業的投入與信心， 詳述奧丁丁以合規進入金融科技市場。

首先強調合規即是基礎建設，奧丁丁堅持在美國取得 39 州資金傳輸執照（MTL）及歐盟、日本等跨國執照，視合規為進入主流金融體系的唯一通行證；與市場主流支付平台整合而非繞道，包括與Visa Direct、Circle (USDC) 及銀行體系的整合策略，致力於讓穩定幣在既有的金融軌道上合規流動，而非試圖繞過監管 。

展望2026年，奧丁丁的目標是降低技術門檻，讓企業與消費者能在不改變現有使用習慣（如使用信用卡/簽帳卡）的前提下，享受到區塊鏈支付的清算效率 。

奧丁丁集團也公布旗下SaaS 型旅宿軟體服務 OwlNest的營運表現。根據公司內部資料，OwlNest於2025年上半年營收較去年同期成長約 20%，展現穩健且具競爭力的成長動能 。OwlNest在全球支援超過2,700家旅宿業者，透過OwlNest平台處理的實際訂房交易總額已突破1億美元，反映在產業結構性缺工背景下，自動化解決方案的採用正持續加速。

金融科技 基礎建設 區塊鏈

