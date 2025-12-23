陽明：明年海運充滿變數 首季復航紅海有難度

陽明海運表示，受地緣政治與供應鏈不穩影響，2026年海運市場「充滿變數」，歐美長線波動較大，歐洲線長約「談得較辛苦」，預計至明年第1季末才有明確結果；首季要復航紅海仍有難度，仍需100%確保安全才會復航。

陽明今天舉行法人說明會，公司高層表示，2026年營運展望充滿變數，市場情勢類似2025年，受地緣政治與供應鏈干擾影響，歐美長線波動大；當前僅第1季能見度較高，農曆年前歐美線與現貨市場運價回升，裝載率高，有助第1季表現。

陽明坦言，歐洲線長約談判艱困，多數合約於年底或第1季到期，談判仍在進行中；但因2026年不確定因素多、買賣雙方訴求不同，預計第1季末才有明確結果。

陽明表示，將透過長租轉自有等船隊結構優化方式，提升營運韌性與成本控制，以應對逆風。

針對紅海恢復航線的時間點，陽明表示，以巴衝突緩和後，聯盟成員確實有在做復航紅海的相關準備；不過，仍需100%確保安全才會復航，加上船舶調度也需要前置時間，目前主要大型航商是透過零星試航方式在做營運，因此第1季要完成復航「還是會有一段距離」，仍需要一段時間觀察來做準備。