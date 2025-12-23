快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明：明年海運充滿變數 首季復航紅海有難度

中央社／ 台北23日電
陽明海運。圖／聯合報系資料照
陽明海運。圖／聯合報系資料照

陽明海運表示，受地緣政治與供應鏈不穩影響，2026年海運市場「充滿變數」，歐美長線波動較大，歐洲線長約「談得較辛苦」，預計至明年第1季末才有明確結果；首季要復航紅海仍有難度，仍需100%確保安全才會復航。

⭐2025總回顧

陽明今天舉行法人說明會，公司高層表示，2026年營運展望充滿變數，市場情勢類似2025年，受地緣政治與供應鏈干擾影響，歐美長線波動大；當前僅第1季能見度較高，農曆年前歐美線與現貨市場運價回升，裝載率高，有助第1季表現。

陽明坦言，歐洲線長約談判艱困，多數合約於年底或第1季到期，談判仍在進行中；但因2026年不確定因素多、買賣雙方訴求不同，預計第1季末才有明確結果。

陽明表示，將透過長租轉自有等船隊結構優化方式，提升營運韌性與成本控制，以應對逆風。

針對紅海恢復航線的時間點，陽明表示，以巴衝突緩和後，聯盟成員確實有在做復航紅海的相關準備；不過，仍需100%確保安全才會復航，加上船舶調度也需要前置時間，目前主要大型航商是透過零星試航方式在做營運，因此第1季要完成復航「還是會有一段距離」，仍需要一段時間觀察來做準備。

陽明海運 地緣政治 市場

延伸閱讀

俄羅斯再襲敖德薩 烏克蘭：俄欲徹底破壞海運物流

青少棒／台北城市盃福營險勝陽明 中山收拾大阪奪2連勝

0050等六檔台股ETF明起換股 南亞科將延後生效

迎耶誕、跨年與元宵 豐原三大燈區明晚點燈今天搶先看

相關新聞

陽明：明年海運充滿變數 首季復航紅海有難度

陽明海運表示，受地緣政治與供應鏈不穩影響，2026年海運市場「充滿變數」，歐美長線波動較大，歐洲線長約「談得較辛苦」，預...

婚育宅明年走出六都 估計11縣市、提供逾千戶

為了鼓勵婚育，內政部推動婚育宅，讓不少民眾相當期待可解決房事。內政部國土署署長吳欣修23日表示，婚育宅明年將走出六都，將...

竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

竹北唯一的大型賣場家樂福正式歇業，引發在地居民與購屋族對生活機能與房市影響的關注。過往大型賣場常被視為區域發展利多，隨著...

隆大斥資55億元 取得南高雄精華區千坪都更

隆大（5519）23日與高市府簽約，取得南高雄精華區公辦都更案1,044坪土地，將斥資55.6億元興建3棟集合住宅，總開...

展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁...

房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。