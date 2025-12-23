六福斬獲棲蘭及明池ROT案 估明年3月接手經營

六福旅遊集團持續擴大資產版圖與營運布局，今天宣布取得「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」最優申請人，最快於2026年3月接手營運，呼應集團訂定的資產開發、觀光雙軸成長策略，打造長線成長動能。

六福旅遊集團今天宣布，參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT（先修建、再經營、後移轉）案」，並獲選為最優申請人。

六福說明，此案基地面積超過130公頃，涵蓋棲蘭森林遊樂區、素有「北橫明珠」之稱的明池森林遊樂區，以及亞洲最大規模的神木園，位於宜蘭縣大同鄉，距離台北市區約1.5小時車程，預計最快於2026年3月接手營運。

六福表示，未來將結合逾半世紀的觀光、旅宿與動物保育實務經驗，攜手公部門及學術單位共同投入經營，同時整合集團既有資源，串聯位於關西的六福村、棲蘭與明池及神木園區，形塑一條由城市延伸至山林、從低海拔到中高海拔霧林帶的完整生態旅遊廊帶，將有效擴大經營版圖，並挹注未來30年長線營收成長的重要動能。

六福旅遊集團總裁賴振融表示，六福接手後，將逐步升級當地設施，並以不停工、不中斷服務為原則，提供安全及穩定的服務，既有園區員工將從優留任，並同享集團完整福利制度。

六福旅遊集團表示，持續擴大資產版圖與營運布局，除位於松江南京商圈的六福酒店式商辦大樓預計2026年完工外，也同步放眼海外，積極評估具潛力的投資標的，逐步擴展國際事業版圖。