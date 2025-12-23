LEXUS 2026台北新車暨新能源車大展 開啟豪華電動化未來篇章

延續二十年電動化技術淬鍊，Lexus 宣布將參與 2026 台北新車暨新能源車大展，並以「MEET TOMORROW」 主題勾勒品牌對未來豪華移動的全新想像。展區將以 LEXUS ELECTRIFIED 電動化概念貫穿呈現，透過前瞻車款與沉浸式體驗，展現 Lexus 在永續科技與個人化奢華上的持續進化。

本屆車展最大亮點，為 LF-ZC 概念車（Lexus Future Zero-emission Catalyst） 首度於台灣亮相，以低趴純電轎跑姿態結合 Lexus 經典紡錘型車身設計，重新定義電動車的動感比例與未來美學；其可變式空氣力學設計、次世代 BEV 電動架構與沉浸式互動平台，實現軟體定義車（SDV）的革新移動體驗，LF-ZC 不僅象徵品牌對未來移動的前瞻想像，更展現 Lexus 對零排放豪華移動的願景。

除 LF-ZC 概念車 外，Lexus 亦於本屆車展同步展出多款電動化車款，展現品牌對永續移動與豪華駕馭的長期布局。現場將亮相甫於 12月10日 上市的 All New RZ 豪華純電 SUV，作為 Lexus 純電車系的重要里程碑，RZ 550e F SPORT 首度導入 Steer-by-Wire 線控轉向技術與M-Mode模擬手排功能，結合動力聲浪控制系統，為純電駕馭帶來更具層次的操控體驗。