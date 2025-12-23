快訊

婚育宅明年走出六都 估計11縣市、提供逾千戶

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
婚育宅示意圖。圖／聯合報系資料照

為了鼓勵婚育，內政部推動婚育宅，讓不少民眾相當期待可解決房事。內政部國土署署長吳欣修23日表示，婚育宅明年將走出六都，將在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣規劃等11縣市22處新建完工約5,000戶，將可提供超過1,000戶婚育宅。

⭐2025總回顧

婚育宅政策主要是從「穩居」的方向提出「婚育宅優先住加碼補－青年婚育租屋協助專案」，包括「優先入住社會住宅」、「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」及「增加補助項目」等4大面向，提出青年穩居方案，進而讓青年人敢婚、願生、樂養。

提到目前推動進度，吳欣修表示，中央社會住宅部分，主要會經由都更分回、中央直接興建完工及林口世大運之社會住宅進行調配，今年底已釋出1,022戶婚育宅，區位分布於台北市63戶、新北市490戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶。

至於明年，他指出，明年將於11個縣市，共22處新建完工約5,000戶，將可提供超過1,000戶婚育宅，分布的縣市也將走出六都，預計在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣規劃。

針對包租代管社會住宅，他認為未來每年目標應可以增加6,000戶協助婚育家庭，並增加修繕補助額度，可用於新購、修繕育兒居家安全相關項目，例如防撞條及地墊、防墜設施等，並補助房客修繕每年6,000元，守護孩童平安長大。

至於對婚育族群得租屋補貼，租金補貼層面，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，所得放寬後符合資格之家庭，依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理。另在方案公布後，登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50％，每多生1胎再加碼補貼50％。

