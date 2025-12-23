星宇航空獲頒 IATA ISAGO 地勤作業安全稽核認證 與國際標準接軌

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇取得ISAGO（IATA Safety Audit for Ground Operations）認證代表星宇航空地勤作業與安全管理獲得國際認可，未來將持續把關並優化作業程序，提供更高效、安全的服務。星宇提供
星宇取得ISAGO（IATA Safety Audit for Ground Operations）認證代表星宇航空地勤作業與安全管理獲得國際認可，未來將持續把關並優化作業程序，提供更高效、安全的服務。星宇提供

星宇航空（2646）繼在客運與貨運領域屢獲國際肯定後，近日正式通過 IATA ISAGO（IATA Safety Audit for Ground Operations）地勤作業安全稽核認證，成為國籍航空中穩健提升地勤作業品質的指標航空公司。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空秉持「Safety is Our Attitude」理念，遵循業界，並致力於為旅客提供安全且優質的服務。此次取得ISAGO（IATA Safety Audit for Ground Operations）認證代表星宇航空地勤作業與安全管理獲得國際認可，未來將持續把關並優化作業程序，提供更高效、安全的服務。

國際航空運輸協會（IATA）推出的 ISAGO 計畫旨在強化全球航空公司地勤作業的標準化、安全性與合規性，並減低因地勤運作衍生的風險。本次認證須通過嚴格的稽核程序，範圍涵蓋組織與管理、行李作業、航機拖移、航機裝卸載及地面作業。星宇航空此次順利取得 ISAGO 認證，不僅展現在空中運輸領域的卓越表現，更代表地勤服務已全面與國際標準接軌。

星宇航空將持續依照國際趨勢與標準提升地勤作業能力，透過制度化管理與持續性的專業訓練，打造更高效、更安全的營運環境，並持續以高規格提供可靠的地勤服務，成為旅客與企業客戶最值得信賴的航空夥伴。

星宇航空自2020年啟航至今不斷優化各項營運，逐步獲得多項國際肯定，現以全Airbus新型機隊飛航亞洲及北美共30個航點，明年1月15日將再開闢台北-鳳凰城航線，未來將持續拓展航網及機隊，並穩定優化地勤及航勤作業服務，為全球旅客提供高品質且安心的精品級航空服務。

星宇航空獲頒IATA ISAGO地勤作業安全稽核認證，強化營運安全與國際標準接軌。星宇提供
