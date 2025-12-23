快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

奧丁丁創辦人王俊凱：合規基礎建設奠定長期成長動能

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
奧丁丁集團（OwlTing Group）創辦人王俊凱於致股東信中指出，將選擇在合規框架下，打造能被長期信任的金融基礎建設。旗下SaaS型旅宿軟體服務OwlNest於2025年上半年營收年增約20%。圖／奧丁丁提供
奧丁丁集團（OwlTing Group）創辦人王俊凱於致股東信中指出，將選擇在合規框架下，打造能被長期信任的金融基礎建設。旗下SaaS型旅宿軟體服務OwlNest於2025年上半年營收年增約20%。圖／奧丁丁提供

奧丁丁集團（OwlTing Group）營運主體、納斯達克掛牌公司OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ：OWLS）創辦人暨執行長王俊凱於2025年末致股東信中指出，投入區塊鏈產業12年來，始終選擇在合規框架下，打造能被長期信任的金融基礎建設，而非追逐短期市場熱點或複雜的金融包裝。

⭐2025總回顧

王俊凱在信中以生活化例子說明，當資訊可以即時跨國流動，資金卻仍需數日清算並支付高昂費用，關鍵不在技術，而在金錢流動背後承載反洗錢、資金來源、消費者保護與金融穩定等責任。他強調，真正困難的不是繞過法規，而是在合法合規前提下，把效率做到極致，這正是奧丁丁長期投入的方向。

在經營理念上，奧丁丁將衡量成功的標準放在是否為股東創造長期價值。公司持續拉高產業競爭門檻、率先進入新市場，並透過穩定現金流與資本周轉，建立可持續的成長模式。王俊凱指出，奧丁丁在投資與管理決策上，一貫以建立長期市場領先地位為核心，而非短期獲利表現。

奧丁丁在過去一年，公司將資源集中於兩項基礎工程，包括整合Visa Direct、Stellar、Circle Payments Network與Cross River Bank，讓美元穩定幣USDC得以在區塊鏈與銀行體系間合規、即時流動；同時加速全球合規布局，目前已在美國取得39州資金傳輸相關執照，日本與歐盟市場的執照亦持續推進。

在核心基礎逐步到位之際，奧丁丁旗下事業亦展現穩健成長。公司今日同步公布，旗下SaaS型旅宿軟體服務OwlNest於2025年上半年營收年增約20%，優於整體旅宿軟體產業表現。目前OwlNest已支援全球超過2,700家旅宿業者，反映在結構性缺工背景下，自動化解決方案的採用持續升溫。

隨著旅遊需求升溫，2025年上半年，透過OwlNest平台處理的實際訂房交易總額已突破1億美元，顯示其已逐步成為旅宿業者核心營運系統。

市場 王俊凱 區塊鏈

延伸閱讀

國有景區販賣部仍免費提供購物用塑膠袋 環境部：非屬管制範圍

旅遊禁令滿月！日旅宿業者曝「影響有限」 大陸旅行社損失反而更大

飯店洗衣機最好別用？民宿老闆曝超噁內幕 網嚇壞：寧願手洗

陸客大減北海道觀光吹寒風 專家：若抵制1年 日本恐損失1.8兆日圓

相關新聞

婚育宅明年走出六都 估計11縣市、提供逾千戶

為了鼓勵婚育，內政部推動婚育宅，讓不少民眾相當期待可解決房事。內政部國土署署長吳欣修23日表示，婚育宅明年將走出六都，將...

竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

竹北唯一的大型賣場家樂福正式歇業，引發在地居民與購屋族對生活機能與房市影響的關注。過往大型賣場常被視為區域發展利多，隨著...

陽明：明年海運充滿變數 首季復航紅海有難度

陽明海運表示，受地緣政治與供應鏈不穩影響，2026年海運市場「充滿變數」，歐美長線波動較大，歐洲線長約「談得較辛苦」，預...

展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁...

房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元...

影／台糖善化糖廠今開工 今年產量略減原因曝

台糖善化糖廠今舉行114/115年期製糖開工典禮，台糖董事長吳明昌率領台糖同仁及與會貴賓遵循傳統「拋蔗」儀式，象徵製糖作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。