奧丁丁創辦人王俊凱：合規基礎建設奠定長期成長動能

奧丁丁集團（OwlTing Group）營運主體、納斯達克掛牌公司OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ：OWLS）創辦人暨執行長王俊凱於2025年末致股東信中指出，投入區塊鏈產業12年來，始終選擇在合規框架下，打造能被長期信任的金融基礎建設，而非追逐短期市場熱點或複雜的金融包裝。

王俊凱在信中以生活化例子說明，當資訊可以即時跨國流動，資金卻仍需數日清算並支付高昂費用，關鍵不在技術，而在金錢流動背後承載反洗錢、資金來源、消費者保護與金融穩定等責任。他強調，真正困難的不是繞過法規，而是在合法合規前提下，把效率做到極致，這正是奧丁丁長期投入的方向。

在經營理念上，奧丁丁將衡量成功的標準放在是否為股東創造長期價值。公司持續拉高產業競爭門檻、率先進入新市場，並透過穩定現金流與資本周轉，建立可持續的成長模式。王俊凱指出，奧丁丁在投資與管理決策上，一貫以建立長期市場領先地位為核心，而非短期獲利表現。

奧丁丁在過去一年，公司將資源集中於兩項基礎工程，包括整合Visa Direct、Stellar、Circle Payments Network與Cross River Bank，讓美元穩定幣USDC得以在區塊鏈與銀行體系間合規、即時流動；同時加速全球合規布局，目前已在美國取得39州資金傳輸相關執照，日本與歐盟市場的執照亦持續推進。

在核心基礎逐步到位之際，奧丁丁旗下事業亦展現穩健成長。公司今日同步公布，旗下SaaS型旅宿軟體服務OwlNest於2025年上半年營收年增約20%，優於整體旅宿軟體產業表現。目前OwlNest已支援全球超過2,700家旅宿業者，反映在結構性缺工背景下，自動化解決方案的採用持續升溫。

隨著旅遊需求升溫，2025年上半年，透過OwlNest平台處理的實際訂房交易總額已突破1億美元，顯示其已逐步成為旅宿業者核心營運系統。