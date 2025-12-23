竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
撇除賣場因素，支撐竹北科大區房市的關鍵仍在交通與學區條件。圖／信義房屋提供
竹北唯一的大型賣場家樂福正式歇業，引發在地居民與購屋族對生活機能與房市影響的關注。過往大型賣場常被視為區域發展利多，隨著家樂福退場，是否衝擊周邊房價與買氣，也成為市場討論焦點。

信義房屋竹北台科大店專員徐安翊指出，歇業消息傳出初期，市場確實出現短暫觀望情緒，但實際成交價格與買方出價意願並未出現明顯波動，委託售價亦未因賣場退場而調整，顯示家樂福並非支撐該區房市的單一因素。

徐安翊分析，竹北生活圈本就成熟，消費行為近年已從大型賣場轉向周邊商圈、社區型超市與外送平台。區內涵蓋文心路、光明、喜來登等商圈，周邊亦有全聯、美聯社與傳統市場，採買選擇多元，家樂福退場後，日常生活便利度並未明顯下降。

撇除賣場因素，支撐竹北科大區房市的關鍵仍在交通與學區條件。該區鄰近高速公路交流道，車程約 2 分鐘即可銜接主要幹道，通勤至竹科園區約 10 至 15 分鐘，主要購屋族群以園區就業人口為主。學區涵蓋博愛國小、博愛國中與仁愛國中，對家庭客群具吸引力。

房價方面，目前 2 至 3 房產品單價約每坪 50 萬上下，科大商圈屋齡 15 年內的物件，單價約 50 至 60 萬，兩房總價約 1,800 至 2,000 萬。相較高鐵特區或縣二重劃區同類型產品動輒 60 萬起跳，仍具價格競爭力。近期成交亦可見五字頭甚至四字頭物件，但多集中於中華路一帶。至於換屋族群，則偏好河岸景觀產品，靠近興隆路一帶，總價約 4,000 至 6,000 萬。

置產選擇上，徐安翊建議關注科大一、二街一帶，該區屋齡相對新，住宅氛圍單純，且鄰近新隆公園森林遊戲場。該公園於民國 111 年完成翻修，增設滑步車道與多項兒童遊具，假日吸引不少親子族群，生活品質具加分效果。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，購屋族常將此區與文興重劃區、華興生活圈相互比較。華興在相近總價帶下，產品屋齡相對新，但位置較為外圍；科大區則在交通便利性與通勤效率上具優勢，兩區各有條件與吸引力，實際選擇仍取決於購屋族對通勤距離、屋齡與生活機能的不同需求。

至於家樂福舊址，首標已流標，建物本身屋齡偏高。徐安翊認為，若未來引進健身房或新型商業設施，並重新規劃外觀與空間機能，仍有機會帶動區域再發展，成為新的生活亮點。

