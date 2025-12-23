DUSKIN樂清跨界聯名「吉伊卡哇」 搶攻年末掃除商機

隨著民眾對居家環境品質與衛生防疫的意識持續增高，家用清潔產品市場規模逐年成長，其中又以農曆年前為清潔用品最大銷售潮。而來自日本清潔專家DUSKIN樂清服務將於12月11日起至2026年2月17日止，啟動年度最優惠檔期，預計將帶動DUSKIN樂清年度清潔用品業績成長至少兩成。

DUSKIN樂清於全台超過7千多家7-ELEVEN門市(門市貨架、門市預購、i划算等)陸續推出各種優惠活動，將DUSKIN樂清最熱賣的明星商品結構；包括各式掃除工具、洗衣精、清潔劑(750g/4L)以及消毒用品等，共計17項，祭出指定品項「買1送1」優惠(價低者折)。DUSKIN樂清預期透過這次橫跨年末與春節的超商通路活動，並以更優惠的價格，一站購足所需的清潔主力商品，輕鬆迎接乾淨衛生的新年。

而為了吸引更多民眾購買，DUSKIN樂清首度與日本知名人氣角色「吉伊卡哇」合作，由於也是該肖像首次與家用清潔劑合作，雙方針對商品屬性及肖像特性，經過多次共同討論，特別挑選人氣角色-吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等明星肖像，應用在DUSKIN樂清明星清潔商品－「MAX！瞬效系列」(售價159元)-解垢(水垢清潔劑)、霉除(速效除霉劑)、浴潔(浴廁清潔劑)、亮廚(廚房清潔劑)共4款，透過強強聯手，來吸引女性族群以及吉伊卡哇粉絲，全方位商品能滿足家中清掃各項重點需求。此波限定商品數量有限，預期將成為年底最具話題性的清潔商品。

DUSKIN樂清表示，在業務市場中，產品與服務工項長期以來已是各大企業、連鎖品牌、五星飯店等指定首選，顯示具備專業、高效的實力，而在家庭及個人清潔用品市場，DUSKIN樂清的各種高效省力的清潔產品、舉凡清潔工具、淨水器、清潔劑、洗衣精、到消毒商品等全系列產品，已深入全民生活當中，根據7-ELEVEN銷售觀察，以抗菌菜瓜布最受歡迎，一年銷售就超過10萬個，而今年洗劑結構的瞬效系列(750g)洗劑成長最高，其中又以解垢水垢清潔劑、霉除速效除霉劑最受青睞，而高CP值的大容量4L高效系列也吸引到價格敏感度高、或是小吃店家就近至7-ELEVEN購買，客層多元。

除了全台7-ELEVEN的通路外，也針對不同通路的屬性與目標客群，精選明星商品，進駐在藥妝通路-康是美以及主打有機與健康訴求的連鎖品牌-聖德科斯進行販售。以聖德科斯為例，由於其主要客群具備健康與環保意識，消費時更在乎注重環保及友善成分，與DUSKIN樂清品牌理念不謀而合，此從2024年底陸續導入商品，較受歡迎的結構為日本進口的抗菌菜瓜布、魔術抹布等，銷售量也較去年成長。