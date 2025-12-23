趁逆風搶攻雙北！永慶宣布展店目標 這區率先開店

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
土城業就業人口支撐基本買盤，加上交通機能、房價具競爭力等優勢，交易量逐年增高，永慶房屋決定在土城新展1店。圖／永慶房屋提供
土城業就業人口支撐基本買盤，加上交通機能、房價具競爭力等優勢，交易量逐年增高，永慶房屋決定在土城新展1店。圖／永慶房屋提供

央行祭出第七波信用管制後，全台房市陷入冰風暴，但雙北相對穩定，看好後市，永慶房屋近期宣布將在雙北市大力展店，目標350店，目前已確定2026年第1季將於新北市土城區新展1店。

永慶房屋總經理吳良治表示，明年第1季在新北市土城區新展的店頭，是永慶在土城的第11家門店，也讓永慶土城店數一枝獨秀，穩坐土城區店數最多的房仲品牌。

吳良治表示，土城區優勢在於土城工業區、科技產業就業人口支撐基本買盤，除了捷運板南線外，未來萬大線通車後將讓交通機能更為完備，加上與中和、新莊等新北第一圈行政區相比，房價具備競爭力，首購與自住族群接受度高，交易量也逐年增高，看好土城未來的潛力，因此決定在土城新展1店。

他表示，永慶房屋目前展店戰略著重在重劃區、重要交通樞紐等區域。尤其是重劃區，預料受惠台北市外溢買盤，在政策壓抑投資、回歸自住的市場環境下，購屋需求穩定，區域發展續航力強。

此外，重要交通樞紐則有生活機能良好的優勢，剛性需求穩定，因此都是永慶房屋展店的重點區域目標。

除了推動展店布局，永慶房屋也宣布加大招募力道，持續加碼薪獎福利，推出的「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，搭配永慶獨有AI科技平台與「月排休最高10天」制度，為員工營造「錢多、假多、福利多」的三多幸福職場。

永慶房屋將於2026年第1季在新北市土城區新展1店，是永慶在土城的第11家門店。圖／永慶房屋提供
永慶房屋將於2026年第1季在新北市土城區新展1店，是永慶在土城的第11家門店。圖／永慶房屋提供

