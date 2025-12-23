展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的願景，「希望更年輕化、更貼近消費者。」

姚振祥表示，今年是很顛簸的一年，很多策略會卡在不穩定因素，明年市場會好轉，銷售總量會比今年更高。他也透露，規劃2027年會引入進口車，可能會是美規車，但也要等關稅定案後，也要重建消費者對美國車的認知，而2028年就要重返榮耀，要讓消費者重新對裕日車信賴，銷售台數、市占率都要更高。

姚振祥說，台灣汽車市場很競爭，銷量也相當飽和，總市場幾乎已經固定，大家都在搶，而銷量要衝高，必須要靠新車，裕日車明年還是沒有明確的新產品，因此還無法明確評估，但今年應該是谷底，明年應該會有小幅成長。

姚振祥表示，今年台灣汽車總掛牌數應該勉強達到41萬輛，明年不確定因素明朗後，消費者會回歸，加上市場新車帶動，應該可以達到42萬以上。

新任副總經理李昌益則表示，所有品牌也都卯足全力發表新車，而裕日車則要等關稅底定後評估成本，之後用最快速度導入新車，同時服務品質提升也很重要。

所謂重返榮耀，李昌益表示，銷售量目標還在討論，NISSAN在台灣曾經非常輝煌過，與消費者連結度高，但榮耀不只是銷售量，希望讓消費者重新認識NISSAN，找回自己的品牌精神。

NISSAN今日也舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出首度在台灣亮相的重點車款，包含「ABB Formula E 電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI，透過展示新能源車輛技術成果，傳達發展創新電驅科技與滿足駕馭需求的品牌理念。