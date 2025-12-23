遠東巨城迎佳節 好禮交換一站備齊

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠東巨城B1「Häagen-Dazs」推出點點星願冰淇淋甜點，以聖誕樹造型呈現，為節慶時光增添儀式感。業者/提供
歲末節慶氣氛升溫，Big City遠東巨城購物中心以豐富多元的活動與商品企劃，陪伴民眾迎接溫馨聖誕。無論是交換禮物、年終犒賞，館內持續引進話題快閃店與限定櫃位，集結最新潮流與創意亮點，為消費者打造充滿驚喜與新鮮感的歲末購物體驗。

⭐2025總回顧

聖誕節儀式感不能少，各式甜點儀式感滿分。B1「Häagen-Dazs」點點星願冰淇淋甜點，以精緻夢幻的聖誕樹造型呈現、B1「GODIVA」聖誕片裝巧克力薑餅人形禮盒，經典濃醇巧克力結合可愛應景造型。交換禮物熱潮來臨，質感保養品是人氣首選，1F「茶籽堂」限量洗手露年度版畫禮盒，任選兩盒享9折優惠、5F「AVEDA」感恩回饋滿額贈企劃，趁此時入手最為划算。童心未泯的創意系禮物同樣不能錯過，5F「FUN BOX 麗嬰國際」即日起至2026年1月1日，凡購買樂高盒組達指定金額，即可獲得精緻滿額好禮。實用派的3C小物也不可少，2F「ADAM elements亞果元素」GRAVITY F5C USB-C LED顯示口袋型行動電源，外型簡約俐落、輕巧便攜，是日常通勤與旅行必備的貼心選擇。

巨城快閃美食吃不完，4F美食街即日起至1月4日集結話題快閃店；「古津日式水果三明治」厚切鮮甜多汁的水果搭配香濃卡士達，口感清爽又幸福、來自屏東的「必勝烘焙研製所」嚴選在地天然食材，細膩工法融入蛋糕創作、巴斯克專賣店「杜巴甜點工作室」濃郁滑順的巴斯克蛋糕，展現職人級美味，為聖誕時光增添療癒甜蜜。美味接力不間斷，1月5日起B1引進經典Q餅創始店「聖保羅」中式糕餅與麵包，精選台灣在地食材滿足味蕾、「吉品養生」福貴糕細緻糯米香，加入季節果乾搭配爽脆核桃，節慶送禮的最佳首選、號稱生乳界天花板4F「牛頌」，可頌外皮口感扎實，北海道冰心生乳內餡更是迷人、菠蘿麵包專賣店4F「Melons メロンパン達」以日式西點的元素，變化出各式超好吃內餡的菠蘿麵包，受到大人小孩歡迎。

第4季持續舉辦公益「Big熱血」捐血行動，12月25日09:00至17:00攜手多家企業共同主辦今年最後一場捐血場次，邀請民眾挽袖做公益。凡捐血250cc，即可獲得威秀電影票一張或巨城購物抵用券250元，以實際行動回饋社會、傳遞溫暖。親子內容同樣豐富，湯姆熊年度親子兒童劇將於1月3日15:00在1樓噴水池廣場壓軸巡迴，推出全新趣味童話劇碼《大野狼的一天》，劇中巧妙融入品德教育、防詐、反霸凌與危機處理等實用小知識，帶來寓教於樂的互動體驗。12月20日、12月21日登場的「Big City糖果屋探索爬爬賽」則邀請小朋友參與闖關挑戰，完成即可獲得購物抵用券及多項好禮，為歲末留下歡樂回憶。

最後檔期推出多項優惠，祭出「Big Wish扣點抽」，即日起扣HAPPY GO指定點數即可抽 iPhone Air 256G。會員來店單日單筆滿2,000元，可兌換小鵲Sing車輪餅；全館當日累計滿5,000元送春上布丁蛋糕、累計滿20,000元送500元電子購物券，為歲末採買提供實質回饋，讓民眾把握節慶優惠輕鬆入手所需商品。

遠東巨城4樓美食街「必勝烘焙研製所」，蛋糕嚴選在地天然食材，呈現最純粹的屏東味。業者/提供
遠東巨城於12月25日再度攜手各企業舉行「Big熱血」捐血活動，號召民眾挽袖捐血，為社會盡一份心力。業者/提供
