亞洲藏壽司擁抱IP財 明年在台展5店

中央社／ 台北23日電

亞洲藏壽司登台11年，以迴轉壽司結合熱門IP扭蛋，攻占台灣餐飲市場，多檔強勢IP皆助攻業績，今年前11月營收已創同期新高，明年預計在台拓展5家新店，包括高雄最南端的林園沿海店，也將首度插旗花蓮、南投，推升全台分店數至66家。

受惠哆啦A夢、吉伊卡哇、史努比、三麗鷗等IP助攻，亞洲藏壽司今年前11月營收新台幣52.4億元，年增7%，創同期新高。

亞洲藏壽司預告，將在12月26日再推三麗鷗家族限定15款扭蛋，這也是台灣藏壽司首度與IP合作開發餐點及加價購，預計將挹注客單價提升，貢獻第4季營收。

展望2026年，亞洲藏壽司表示，將持續拓展新店，明年預計開出5店，將推升全台分店數至66家，展店以獨立街邊店為主，1月將開出第1家新店，為高雄最南端的林園沿海店，瞄準商圈群聚效應，也會首度插旗花蓮、南投，全年將招募超過350名人才。

亞洲藏壽司前3季稅後淨利0.9億元，年減7.9%，每股盈餘1.84元，主因為第1季營收衰退，第3季營收15.6億元，雖創下單季最高紀錄，但因為清算中國上海閉店費用，整體獲利受到影響。

此外，亞洲藏壽司先前公告，董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至12月31日；接任人選為母公司日本藏壽司現任董事兼營業本部長藪內薰，預計2026年1月1日上任。

藏壽司 營收

相關新聞

2026年北市住宅地王「帝寶」15連霸 惟打房衝擊、身價縮水了⋯⋯

台北市政府地政局近日公布，2026年公告土地現值的住宅區「地王」寶座，依舊由豪宅「宏盛帝寶」拿下，這已是該社區第15年蟬...

影／台糖善化糖廠今開工 今年產量略減原因曝

台糖善化糖廠今舉行114/115年期製糖開工典禮，台糖董事長吳明昌率領台糖同仁及與會貴賓遵循傳統「拋蔗」儀式，象徵製糖作...

展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁...

房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元...

打房奏效！北市住宅地王身價縮水、信義聯勤也下修

台北市政府地政局近日公布，2026年公告土地現值住宅區「地王」，由仁愛路豪宅「宏盛帝寶」拿下，這是該社區第15年蟬聯住宅...

輝達來了貸款都要買！這商辦單價創新高完銷

輝達總部選址塵埃落定，北士科周邊的建商和屋主喜不自勝。觀察實價登錄揭露，北士科最新完工的商辦案「遠雄商舟」最新交易，今年...

