亞洲藏壽司擁抱IP財 明年在台展5店

亞洲藏壽司登台11年，以迴轉壽司結合熱門IP扭蛋，攻占台灣餐飲市場，多檔強勢IP皆助攻業績，今年前11月營收已創同期新高，明年預計在台拓展5家新店，包括高雄最南端的林園沿海店，也將首度插旗花蓮、南投，推升全台分店數至66家。

受惠哆啦A夢、吉伊卡哇、史努比、三麗鷗等IP助攻，亞洲藏壽司今年前11月營收新台幣52.4億元，年增7%，創同期新高。

亞洲藏壽司預告，將在12月26日再推三麗鷗家族限定15款扭蛋，這也是台灣藏壽司首度與IP合作開發餐點及加價購，預計將挹注客單價提升，貢獻第4季營收。

展望2026年，亞洲藏壽司表示，將持續拓展新店，明年預計開出5店，將推升全台分店數至66家，展店以獨立街邊店為主，1月將開出第1家新店，為高雄最南端的林園沿海店，瞄準商圈群聚效應，也會首度插旗花蓮、南投，全年將招募超過350名人才。

亞洲藏壽司前3季稅後淨利0.9億元，年減7.9%，每股盈餘1.84元，主因為第1季營收衰退，第3季營收15.6億元，雖創下單季最高紀錄，但因為清算中國上海閉店費用，整體獲利受到影響。

此外，亞洲藏壽司先前公告，董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至12月31日；接任人選為母公司日本藏壽司現任董事兼營業本部長藪內薰，預計2026年1月1日上任。