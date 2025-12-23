影／台糖善化糖廠今開工 今年產量略減原因曝

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台糖董事長吳明昌強調，糖屬戰略物質，在政府支持下，現有「唯二」善化、虎尾糖廠將持續運轉。記者謝進盛／攝影
台糖善化糖廠今舉行114/115年期製糖開工典禮，台糖董事長吳明昌率領台糖同仁及與會貴賓遵循傳統「拋蔗」儀式，象徵製糖作業正式啟動。吳表示，今年因風雨災影響收成，製糖產量將略減，而糖屬戰略物質，在政府支持下，現有「唯二」善化、虎尾糖廠將持續運轉。

已有121年歷史的善化糖廠，本年期製糖季自今日開工，至明年3月13日止，總開工天數81天，糖廠附近空氣將再度瀰漫陣陣製糖蔗香，預計採收約18.76萬公噸甘蔗，產製約1.7萬公噸的大包裝本土二砂及小包裝本土甘蔗糖，以及15公噸古早糖。這數字相較今年19點62 萬公噸甘蔗，產製約 1.8萬噸略減，台糖公司說，主因今年風雨災甘蔗受損。

開工典禮安排吳明昌率領，率領台糖同仁及與會貴賓遵循傳統「廍動」（拋蔗）儀式，共同焚香祝禱，將綁有祈福紅線的甘蔗拋入壓蔗區，象徵製糖作業正式啟動，同時祈求人員平安、設備運轉順利。

包括台南市副議長林志展、市議員陳秋宏、李文俊及多名里長也與會，原是台糖員工的陳秋宏說，7年來每年都出席製糖典禮，他說，自己從18歲就進入台糖工作，服務29.5年擔任民代才退休，回到糖廠見到一些老朋友彼此敘舊，就彷彿回到娘家，真的很溫馨。

吳明昌受訪時也說，台灣的糖估計約95%仰賴進口，現有善化、虎尾兩座糖廠「本業」每年約虧損4億餘元，但藉由業外收入可多少彌補。他強調，糖為戰略物質，不應該侷限在數字上，而是應從國家戰略角度思考，目前中央也支持，因此善化、虎尾糖廠將持續運轉。

台糖指出，善化糖廠採用符合友善農法、純淨無汙染甘蔗原料，產製高品質糖品，並通過ISO9001、ISO22000及食品良好衛生規範(GHP)，以及農產品產銷履歷（TAP）及清真驗證。本廠出產的「本土甘蔗糖」，是國內首支獲TAP標章的小包裝糖品，充分展現台糖在食品安全與溯源管理上的用心與承諾。

台糖也說，近年台糖積極推動製糖循環與淨零轉型。善化糖廠於112年攜手國家原子能科技研究院導入碳捕捉技術，捕捉糖廠鍋爐煙道氣的二氧化碳，再轉化為小蘇打，應用於環保清潔用品，實踐「碳從廢料變資源」之循環理念。今年7月，廠內蔗渣鍋爐汽電共生系統更獲得綠能(生質能)發電憑證，為百年製糖注入再生能源新動能。

台糖善化糖廠今開工，現場敲鑼打鼓聲增添熱鬧氛圍。記者謝進盛／攝影
現場遵循傳統「廍動」（拋蔗）儀式，共同焚香祝禱，將綁有祈福紅線的甘蔗拋入壓蔗區，象徵製糖作業正式啟動。記者謝進盛／攝影
台糖善化糖廠今開工，今年因風雨災影響收成，製糖產量將略減。記者謝進盛／攝影
現場遵循傳統「廍動」（拋蔗）儀式，共同焚香祝禱，將綁有祈福紅線的甘蔗拋入壓蔗區，象徵製糖作業正式啟動。記者謝進盛／攝影
台糖善化糖廠今開工，遠處的高聳糖廠煙囪將再度運轉。記者謝進盛／攝影
本身是台糖退休的台南市議員陳秋宏，年年都參與開工典禮。記者謝進盛／攝影
