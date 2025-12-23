2026年北市住宅地王「帝寶」15連霸 惟打房衝擊、身價縮水了⋯⋯

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市政府地政局近日公布，2026年公告土地現值的住宅區「地王」寶座，依舊由豪宅「宏盛帝寶」拿下，這已是該社區第15年蟬聯。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，地段仍是房市王道，令住宅地王前五名寶座紋風不動，惟五處豪宅土地公告現值罕見全數呈現跌幅，顯示受市場衝擊影響，官方對蛋黃區土地價值態度也轉趨保守。

橫貫大安、信義區的仁愛路三至四段，仍是整個北市價值最高昂的門牌，根據數據，位於仁愛路三段的「宏盛帝寶」，2026年土地公告現值高達每坪493.6萬元，位居北市住宅區「地王」，且也是該豪宅自2012年以來第15度蟬聯冠軍。

另外，信義區仁愛路四段上的「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，憑藉緊鄰信義計畫區、國父紀念館的的優勢，土地公告現值僅次於「宏盛帝寶」。

同時，新興豪宅如正對大安森林公園的「One Park Taipei元利信義聯勤」。

賴志昶指出，雖說近年政府相繼祭出私法人購屋許可制、第七波信用管制等措施，用高壓鐵拳來控管豪宅價量，惟蛋黃區的地段與景觀具不可複製性，令其土地價值具備強勁的支撐力道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在目前政府積極打炒房、緊縮豪宅貸款的氛圍下，豪宅區公告現值土地價值雖說呈現跌幅，但仍持續維持高檔，一方面證明蛋黃區資產價值，另一方面也意味豪宅市場將更趨向於「強者恆強」的個案表現。

徐佳馨指出，從最新公布的2026年公告土地現值資料也可看出，具地段優勢、獨特景觀價值的物件，才能在資金門檻提高的限貸環境之下，持續受高資產族群青睞。

