輝達效應 高頻交易商旗下永鈺資產每坪78.7萬新高價、入手北士科商辦

日前台北市府勘查輝達總部預定地，也預計將在農曆年前和輝達簽約，輝達總部選址塵埃落定，北士科周邊的建商和屋主喜不自勝。觀察實價登錄揭露，北士科最新完工的商辦案「遠雄商舟」最新交易，今年六月時，法人「真建築科技」公司，以總價3.17億，每坪成交單價78萬入手兩戶，同月「永鈺資產管理」以3.2億買下16樓兩戶商辦，每坪單價78.7萬創下該商辦新高價，也讓該案順利完銷。

「永鈺資產管理」是高頻交易商「威旭資訊」的關係企業，母公司威旭資訊結合金融與量化科技專業起家，據媒體報導，平均每日有數百億台幣的交易市值，該公司近年積極掃樓，包括醒吾大樓等精華區辦公室。

而16樓同層樓買家「真建築科技」，則為不動產相關的AI 應用軟體公司，從桃園追隨輝達前進北士科。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市冷股市旺，產業則靠AI領頭，因此科技業和金融業的資金調度實力堅強，在政策打住不打商的氛圍下，商辦市場成為法人置產最佳去處，又適逢AI最強心臟進駐北士科，敏銳度高又資金豐沛的法人，自然積極卡位。

台灣房屋朗居天母店店東段瀚璽指出，2024年完工的「士科之芯」，去年10月以每坪成交價86.5萬元的交易，刷新北投商辦最高每坪成交單價紀錄。

段瀚璽分析，目前北士科周邊銷售中的商辦新案不多，甫於今年第3季完工的「遠雄商舟」已全數完銷，而年中才開賣的預售案「華固創滙園區」，平均每坪成交單價70萬元左右，預計2026年完工的「長虹ICT科技大樓」則傳出每坪破百萬元的行情，顯示市場看好輝達進駐北士科重劃區效應，讓北士科將成為明年市場的一大亮點。