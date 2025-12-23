環境部《2025下半年綠領人才趨勢報告》 缺口逼近3萬、8年成長278%

環境部與104人力銀行23日共同發布《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》。據統計，臺灣綠領徵才企業家數已由2018年的1,400多家成長至今年4,157家，8年成長182%；綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%。環境部表示，將從明年起，展開跨部會合作，陸續推出更符合產業實務需求的淨零培育課程。

綠領已成為臺灣產業轉型、AI能力提升與淨零治理的重要核心職涯方向。環境部部長彭啓明表示，綠領人才已不再是傳統環境領域專屬，而是所有產業都需要的人才，更是臺灣接軌國際的共同語言；企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領，使得綠領人才缺口持續擴大；綠領不只是一份工作，更是企業創新、減碳、AI化與永續治理的核心能力。

回顧2020至2024年，臺灣綠色科技產業附加價值在4年間成長近55%，由3,309億元提升至5,123億元；就業人數成長超過40%，四年新增11萬個相關工作機會；出口規模亦成長近2成，顯示臺灣綠色科技產品與服務在國際市場具備競爭力。

根據環境部與104人力銀行共同發布的《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》，徵才企業公開揭露綠領職缺的月薪中位數(PR50)為4萬元，比整體職缺公開揭露月薪中位數3.8萬高出5.3%；居前四分之一的高薪職缺(PR75)月薪4.6萬，也比整體職缺4.4萬高出4.5%。當徵才企業依人才條件談薪資，且月薪高於4萬元，「面議」薪資的綠領職缺占比達33%，也遠高於整體徵才市場的15%，反映企業對於具備專業證照、永續管理能力、AI技能者更具彈性並願意提供更佳條件。

為回應產業對專業人才的需求，且《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》指出，49.3%綠領職缺不限科系，多數接受1年以下經驗，環境部已於114年攜手32所大學合作推動「環境部淨零綠領人才培育課程」，以人才培育課程支撐產業重要發展，課程涵蓋淨零減碳、綠建築、碳捕捉與封存、資源循環、節能、氣候調適及淨零綠生活等主題。

環境部部長彭啓明指出，企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領需求，環境部將在115年起，與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，確保課程內容能貼近政策方向與產業實務，協助不同背景的人才逐步補足所需能力，縮短學用落差、提升就業銜接效率。

104人力銀行統計，求職者勾選有此證明後的一週內，平均收到企業面試邀約的次數，比勾選前一週成長5.4倍；原本沒有獲得企業面試邀約的求職者，也有43%獲得企業面試邀約。環境部部長彭啓明表示，綠領不是少數人的專業，而是所有青年與在職者的共同機會。

環境部將持續以科學基礎、明確指標與跨部會協作推動綠領人才培育，並透過與104人力銀行合作的長期數據監測，讓政府、企業與求職者都能即時掌握市場趨勢。104人力銀行也將持續提供精準職涯資訊與技能地圖，協助青年與在職者找到適合的綠領發展路徑。綠領不僅是一份工作，而是一條通往企業永續、國家淨零與個人長期競爭力的成長之路。臺灣正站在關鍵時刻，綠領人才也正迎來最重要的發展機會。