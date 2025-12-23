農林茶枝重生 「農林紙」循環設計新標準

台灣農林（2913）宣布，攜手峻揚紙業、中日特種紙廠及浩漢產品設計，共同開發以製茶過程產生之茶枝為原料的循環紙材「農林紙」，將農業剩餘資材轉化為兼具結構強度與設計質感的實用材料，實際導入提袋與精緻包裝，推動農業循環經濟的跨產業落地應用。

台灣農林行銷企劃暨觀光休閒事業處長湯千萩表示，團隊將茶枝視為可再利用的天然纖維資源，而非廢棄物，透過與紙業夥伴合作導入纖維重組與FSC再生紙製程，成功克服農業纖維對紙張強度與耐用度的挑戰，使「農林紙」能實際應用於包裝結構與提袋產品。

其中，中日特種紙廠負責茶枝纖維研磨與紙漿配方調整，確保材料穩定性；峻揚紙業則依配方完成量產，使成品保留自然纖維斑點與溫潤紙感，兼顧環境友善與商業應用需求。

本案亦獲文化部第一屆「百大文化基地」補助資源支持。湯千萩指出，相關資源挹注加速農業剩餘資材高值化的實驗與落地，讓循環設計不只停留在概念，而能真正進入製程與市場。

「農林紙」目前已率先應用於大溪老茶廠2026年百週年紀念禮盒包裝，由浩漢產品設計操刀。設計團隊刻意保留纖維紋理，使材料本身成為設計語彙的一部分，呼應品牌歷史與土地連結。

峻揚紙業表示，「農林紙」不只是環保替代材料，而是一種具備材料特色與永續敘事的設計素材，能讓設計師在創作中實際選用。

台灣農林行銷企劃處副理徐菁吟指出，此次跨界合作結合農業、紙業與設計專業，有助於加速農業副產物高值化進程，未來「農林紙」除自有產品外，也可延伸至文化設計、精品包裝與企業禮贈市場，成為台灣農業循環經濟的重要示範。