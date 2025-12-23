致茂電子捐400萬醫療檢測設備 支持肝基會「全民保肝防癌運動」

量測儀器大廠致茂（2360）日前透過致茂文教基金會，捐贈兩台總價值約新台幣400萬元的基因自動檢測設備予肝病防治學術基金會，以推動酒精代謝酶基因的檢測。

肝基會亦結合民間善心人士與生技業者共同投入，推動酒精相關癌症的預防行動，將企業核心科技能力實際導入公共健康與預防醫學領域，並共同推動「全民保肝防癌」運動。

健保署署長陳亮妤表示，台灣約有850萬飲酒人口，其中約100萬人有暴飲情形。世界衛生組織更將飲酒列為第一類致癌物，與七種癌症明確相關。與酒精相關的健保支出約53億元，若再加上酒精造成意外、肝炎、肝癌等，健保相關支出可高達530億元。史丹佛大學研究指出，台灣有47%酒精代謝酶基因產物（ALDH2功能不佳），因此，推動酒精防治與肝炎預防，強化健康意識，能早期介入，降低肝病及癌症發生。

肝基會董事長許金川指出，酒精及其代謝產物「乙醛」早已被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，與肝癌、食道癌、口咽癌、喉癌、大腸癌、直腸癌及乳癌等多種癌症高度相關，也可能會提高心血管疾病風險。但多數民眾並未意識到，酒精對健康的危害，與個人體內的代謝基因差異密切相關。

致茂電子董事長黃欽明表示，致茂多年來專精量測儀器，在量測、自動化技術都有累積，如果能跨進生醫檢測，也許對相關領域能有所貢獻。致茂電子長年深耕精密量測、自動化與系統整合，服務半導體、AI、電動車與能源等新興科技產業。此次捐贈的酒精代謝酶基因自動檢測設備，正是結合公司在精密量測與自動化系統整合的核心專業。

此次行動除了致茂電子投入關鍵檢測設備外，肝基會也獲得民間善心人士與生技業者的共同響應。蕭梅棠與陳篤珠夫婦的五名子女，基於對公共健康議題的認同，以父母名義認捐新台幣220萬元，協助添購酒精代謝基因自動檢測儀器，進一步擴大檢測服務量能。

同時，英國Ochre Bio Ltd（赭石生醫有限公司）台灣子公司亦捐助新台幣20萬元，提供100個公益免費酒精代謝酶基因檢測名額，由肝基會統籌規劃，優先提供高風險族群與肝苦人使用，讓預防醫學資源真正送到最需要的地方。赭石生醫公司總監呂采修表示，生技產業不僅追求技術創新與研發突破，更肩負守護公共健康的使命，期盼透過實際行動，與醫療專業及公益團體攜手合作，讓保肝防癌不只是口號，而是能真正落實於社會的長期承諾。