李長榮獲 CDP 雙A與A- 評等 展現永續治理持續精進成果

李長榮化工持續推動淨零轉型與永續發展，在全球最具指標性的氣候評比機構CDP2025年最新評級，榮獲「氣候變遷」A- 評級、「水安全管理」A評級，兩大主題均晉升至領導等級。本次評比以全球廠區為範圍進行整體檢視，不僅反映全據點表現，更突顯李長榮已建立跨區域、可複製且制度化的碳與水資源治理能力。

李長榮集團服務管理中心資深副總經理林欽洲表示，「榮獲CDP評比在氣候變遷A- 與水安全A的領導力級別，是李長榮長期投資於永續發展的最佳證明。落實減碳承諾，是我們推動永續轉型的核心基石。我們持續以穩健、制度化的方式推進減碳行動並已取得具體進展，同時持續朝 2030 年減碳 42%、2050 年實現淨零排放的長期目標邁進。」

李長榮從自身營運出發，持續優化製程與能源使用效率，繼2025年中贏得CDP供應鏈議和（Supplier Engagement Leader）評級A，李長榮持續將供應鏈視為關鍵夥伴，逐步擴大減碳影響力至整體價值鏈。透過第三方評比的檢視，公司將持續精進治理架構，強化長期且可落實的永續營運能力。

在2025年CDP碳揭露計畫評比中，總共有22,100家企業參加，李長榮於氣候變遷與水管理展現成熟表現且一致的管理成果，涵蓋治理架構、風險與機會揭露、政策與制度建置，以及價值鏈參與等面向。在氣候變遷共16項評比中有12項獲得A或A-優異成績；水安全共11項的評比指標中有7項獲得A或A-的領導等級分數。

除了CDP評等，李長榮在減碳與永續成果亦獲得廣大的肯定。在MVGX「碳中和進程評級」中，李長榮再次蟬聯白金等級，名列受評企業前10%。此外，李長榮亦於中華徵信所「永續揭露認證」中再次獲得總成績A級的卓越永續表現，展現在台灣在地治理與金融體系脈絡下的一致性成果。

李長榮最新出具的2024年永續報告書顯示，在溫室氣體管理方面，針對範疇一與範疇二，持續透過製程改善、熱能整合、節能設備汰換、廢氣排放減量與燃料使用降低等措施，降低全球營運據點的碳排放，2024年全球總碳排放量與基準年（2021年）相比減量幅度達到32%。在範疇三方面，李長榮將供應鏈視為減碳關鍵，積極推動低碳原料、生質材料認證與供應商節能轉型，強化供應鏈的永續韌性並降低間接排放。

展望未來，李長榮將持續深化溫室氣體管理與水資源治理，提升營運效率與能源使用表現。李長榮亦將持續透過ISCC Plus認證 （國際永續發展與碳認證，International Sustainability and Carbon Certification）擴大低碳原料與生質材料的應用，強化可追溯與國際認證機制，攜手合作夥伴提升整體價值鏈的永續韌性；李長榮秉持以科學驅動創新的精神，在材料科技、生物科技與電子材料等多元領域持續探索，推動更多永續應用的落地實現，期望在兼顧企業成長的同時，為產業邁向低碳與永續發展建立可長期複製的實踐路徑。