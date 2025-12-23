打房奏效！北市住宅地王身價縮水、信義聯勤也下修
台北市政府地政局近日公布，2026年公告土地現值住宅區「地王」，由仁愛路豪宅「宏盛帝寶」拿下，這是該社區第15年蟬聯住宅地王，其他依序為仁愛尚華、仁愛麗景、元利信義聯勤、聯合大於、大哲。
值得注意的是，公告土地現值前五名豪宅和去年相比，全呈下跌，跌幅0.6%~1.4%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，地段仍是房市王道，令住宅地王前五名寶座紋風不動，惟五處豪宅土地公告現值罕見全數呈現跌幅，顯示受市場衝擊影響，官方對蛋黃區土地價值態度也轉趨保守。
賴志昶表示，根據數據，仁愛路三段至四段，仍是北市價值最高的門牌，位於仁愛路三段的宏盛帝寶，2026年土地公告現值高達每坪493.6萬元，位居北市住宅區地王，也是該豪宅自2012年以來第15度蟬聯冠軍。
另外，信義區仁愛路四段上的「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，憑藉緊鄰信義計畫區、國父紀念館的的優勢，土地公告現值僅次於「宏盛帝寶」，名列二、三名。
同時，新興豪宅如正面大安森林公園的「元利信義聯勤」、緊鄰大巨蛋的「聯合大於（大哲）」則次之。
賴志昶指出，近年政府相繼祭出私法人購屋許可制、第七波信用管制等措施，用高壓鐵拳來控管豪宅價量，惟蛋黃區的地段與景觀具不可複製性，土地價值仍具備強勁的支撐力道。
另觀察數據，五大住宅區地王與去年相比，排名皆未有變化，不過2026年土地公告現值罕見地全數呈現跌幅。
賴志昶表示，這反映出在政府重手打豪宅的環境下，本身潛在買方即稀有的豪宅市場，觀望氣氛更加濃厚，即便位於蛋黃區的頂尖豪宅，其地價評定也難敵大環境修正壓力，呈現出「排名穩價跌」的特殊市況。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，政府緊縮豪宅貸款下，豪宅區公告現值雖然下修，但仍維持在高檔，一方面證明蛋黃區資產價值，另一方面也意味豪宅市場將更趨向於「強者恆強」的個案表現。具地段優勢、獨特景觀價值的物件，才能在資金門檻提高的限貸環境之下，持續受高資產族群青睞。
