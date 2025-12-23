輝達來了貸款都要買！這商辦單價創新高完銷

輝達總部選址塵埃落定，北士科周邊的建商和屋主喜不自勝。觀察實價登錄揭露，北士科最新完工的商辦案「遠雄商舟」最新交易，今年六月時，法人「真建築科技」公司，以總價3.17億，單價78萬入手兩戶，同月「永鈺資產管理」以3.2億買下16樓兩戶商辦，單價78.7萬創下該社區新高價，也讓該案順利完銷。

「永鈺資產管理」是高頻交易商「威旭資訊」的關係企業，母公司威旭資訊結合金融與量化科技專業起家，平均每日有數百億台幣的交易市值，該公司近年積極掃樓，包括醒吾大樓等精華區辦公室。同層樓買家「真建築科技」，則為不動產相關的AI 應用軟體公司，從桃園追隨輝達前進北士科。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市冷股市旺，產業則靠AI領頭，因此科技業和金融業的資金調度實力堅強，在政策打住不打商的氛圍下，商辦市場成為法人置產最佳去處，又適逢AI最強心臟進駐北士科，敏銳度高又資金豐沛的法人，自然積極卡位。

進一步觀察遠雄商舟今年銷售共15筆交易，若以5月15日輝達召開記者會日期為界，之前的6筆交易單價為74.2萬，其中有5筆採無貸款交易；而記者會後行情看漲，加上樓層差異，9筆高樓層交易平均單價來到77.8萬，單價增幅約5%，且都以貸款方式購買，顯示卡位積極度，就算貸款都要買。

張旭嵐指出，北士科定位為「智慧跨域園區」，定位匯集生技、數位醫療及智慧科技等高端產業，不過地點非科技業主流，初期市場反應並不熱烈，直到今年五月輝達釋出規劃總部的消息，周邊建案翻紅，中古屋屋主惜售，雖然一度因新壽權利轉讓談判卡關，讓投資者捏一把冷汗，所幸輝達總部預計2026年動工，未來周邊住宅商辦都將受到持續關注。

台灣房屋朗居天母店店東指出，2024年完工的「士科之芯」去年10月以每坪86.5萬元的交易，刷新北投商辦最高成交單價紀錄，而北士科周邊目前銷售中的商辦新案不多，今年Q3完工的「遠雄商舟」已完銷，年中才開賣的預售案「華固創滙園區」，平均單價70萬左右，「長虹ICT科技大樓」明年完工，喊出破百行情，看好輝達效應北士科將成為明年市場的一大亮點。