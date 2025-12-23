「操盤速度王」出手掃樓 3.2億商辦一天就決定

輝達總部選址塵埃落定，台北市府預計農曆年前和輝達簽約。觀察實價登錄揭露，北士科最新完工的商辦案「遠雄商舟」最新交易，今年六月，「永鈺資產管理」以3.2億買下16樓兩戶商辦，單價78.7萬創下該社區新高價，同月，法人「真建築科技」公司，以總價3.17億，單價78萬入手兩戶，也讓該案順利完銷。

「永鈺資產管理」是高頻交易商「威旭資訊」的關係企業，母公司威旭資訊結合金融與量化科技專業起家，據媒體報導，該公司以速度取勝，平均每日有數百億台幣交易市值，該公司近年積極掃樓，包括醒吾大樓等精華區辦公室。

永鈺資產管理暨威旭資訊董事長曾永泉表示，威旭從中小型公司起步，十年間員工數成長至120人，為整合人力與機房空間，近年持續擴充自用辦公室版圖，考量員工通勤便利，多半選擇中正區、鄰近捷運站的老商辦。

他表示，今年因看好輝達進駐北士科，加上新商辦空間條件正好符合公司需求，賞屋後不到一天便拍板，購入建商最後兩戶商辦並完成簽約，「等於是跟著黃仁勳，一起前進AI的心臟地帶。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市冷股市旺，產業則靠AI領頭，因此科技業和金融業的資金調度實力堅強，在政策打住不打商的氛圍下，商辦市場成為法人置產最佳去處，又適逢AI最強心臟進駐北士科，敏銳度高又資金豐沛的法人，自然積極卡位。

進一步觀察遠雄商舟今年銷售共15筆交易，若以5月15日輝達召開記者會日期為界，之前的6筆交易單價為74.2萬，其中有5筆採無貸款交易；不過記者會後行情看漲，加上樓層差異，9筆高樓層交易平均單價來到77.8萬，增幅約5%，且都以貸款方式購買，顯示卡位積極度，就算貸款都要買。

張旭嵐指出，北士科定位為「智慧跨域園區」，定位匯集生技、數位醫療及智慧科技等高端產業，不過地點非科技業主流，初期市場反應並不熱烈。

直到今年五月輝達釋出規劃總部的消息，周邊建案翻紅，中古屋屋主惜售，雖然一度因新壽權利轉讓談判卡關，讓投資者捏一把冷汗，所幸10月底峰迴路轉後順利成局，讓卡位的屋主們終於放下心中的大石頭，輝達總部預計2026年動工，未來周邊住宅商辦都將受到持續關注。

台灣房屋朗居天母店店東段瀚璽指出，2024年完工的「士科之芯」去年10月以每坪86.5萬元的交易，刷新北投商辦最高成交單價紀錄，而北士科周邊目前銷售中的商辦新案不多，今年Q3完工的「遠雄商舟」已完銷。