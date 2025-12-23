大咖建商、壽險、科技業都來了！桃園亞矽投資說明會爆棚

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
亞矽創研中心暨周邊土地公開徵求投資意願說明會 圖／高力國際提供
桃園航空城公司22日舉辦「亞矽創研中心暨周邊土地徵求投資意願說明會」，吸引大批大咖建商、壽險業者及科技公司，其中包括鴻海集團（2317）旗下鴻佰科技。

本次說明會由艾奕康、高力國際協助舉辦。高力國際表示，說明會顯示在TPASS通勤月票帶動青埔人流紅利，以及台達電、台新人壽近期大舉投資桃園的效應下，亞矽創基地已成為企業設立總部與研發中心的兵家必爭之地。

22日到場的投資機構與開發商，包括國壽、富邦人壽、三井、富旺、冠德、宏普、華固、長虹、大陸建設、豐邑、遠雄、興富發、合環等指標企業全數到齊。

另在實質設廠需求的科技與傳產業者方面，則有鴻佰科技、立端科技、哥吉生技、錫安生技、寶成工業等大廠親自派員參與。

桃園航空城公司總經理洪秀寬表示，亞矽創基地位於青埔核心，坐擁高鐵、捷運、機場三大樞紐，且無航高限制，條件得天獨厚。

有別於傳統「政府定規格、廠商來投標」的僵化模式，此次特別導入國際通用的「徵求投資意願（Expression of Interest, EOI）」機制。

洪秀寬強調：「我們不只要招商，更要選商；我們在尋找的不是單純的買家，而是能共組『產業桃園隊』、一起進軍『世界盃』的策略夥伴。」

高力國際表示，央行持續緊縮住宅信用管制，具備產業聚落效應的商用不動產，將成為2026年的投資避風港與成長引擎。亞矽創基地擁有約1.1萬坪產二用地與5,300坪住宅用地，是大台北生活圈極少數能滿足大型企業總部需求，且具備軌道經濟與人流紅利的完整素地，未來極具發展潛力。

