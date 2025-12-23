耶誕傳愛八年如一！順天環匯酒店攜手社會共築溫暖節慶

耶誕將至，溫暖不缺席。順天建設（5525）旗下台中順天環匯酒店，持續以雙際行動投人公益關懷，今年邁人第八年舉辦耶誕慈善活動，邀請一粒麥課輔班師生與家長共度溫馨佳節，透過餐敘、表演與互動交流，讓節慶不再只是歡樂，更成為陪伴與支持的象徵。

今年的慈善耶誕餐會，除了準備豐盛的耶誕佳餚外，也安排魔術演出與聖誕老人驚喜互動，現場笑聲不斷。活動中特別規劃「八周年插花儀式」，邀請一粒麥課輔班的小朋友與老師、順天環匯酒店主管代表，以及受邀企業主共同參與。

順天建設總經理林丙申表示，希望透過象徵性的插花行動，凝聚不同角色的心意，寓意在第八個年頭，社會各界持續攜手合作，以實際行動關懷弱勢，為孩子與需要被照顧的族群共同注入希望與力量。

此外，活動也特別邀請來自不同國家的飯店長期住宿旅客及其家人一同參與，在共享節慶氛圍的同時，亦促進文化交流，讓公益不僅是付出，更成為連結人與人之間情感的橋樑。

林丙申強調，自2019年開幕以來，順天環匯酒店即以「A Home Away From Home」為品牌核心，秉持服務、熱忱與關懷的精神，除提供旅客安心舒適的住宿體驗，也持續關注在地需求，期盼成為社區中值得信賴的夥伴。

在耶誕節前夕，酒店總經理柯啟新與營運長林信誠分別率領團隊，展開一系列關懷行動，包括造訪林新醫院附設居家護理站，與近80位長者一同慶祝耶誕，透過音樂與互動活動，傳遞陪伴與溫暖。隨後也前往中國醫藥大學兒童醫院，準備超過200份的耶誕禮物，為住院孩童送上節日驚喜與祝福。