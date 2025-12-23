量販三雄出招 攻千億商機

全聯旗下原大潤發（現名大全聯）與統一（1216）旗下家樂福接連在今年宣布改名，而美式賣場好市多也積極拓點搶市，三大量販巨頭出招搶攻千億元量販商機。

大全聯以「社區購物中心」出擊，將量販轉往複合式商場；統一家樂福汰弱留強，更名後將強化集團「uniopen」品牌力；好市多則以低價、量大促銷，保留顧客心占率。

統一集團最近宣布，將終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中起更換全台家樂福門市的招牌。統一董事長羅智先曾指出，隨著社會環境變遷，過去經營模式已無法應對現今的市場，因此家樂福不再急於擴展門市，而是將資源集中在調整現有營運結構上。

統一集團近年大力推動「uniopen」平台，家樂福也併入統一的OPENPOINT生態圈，家樂福改名後將去除法國品牌的標籤，進一步提升統一集團在地的品牌力。未來將整合線上線下通路資源，引進國內外優秀品牌，持續提供符合消費者需求的在地產品。

全聯旗下大潤發今年中更名大全聯後，同時公告營運方針轉向。大全聯將朝向區域型百貨發展，看中社區客群的利基，無論在裝潢風格或餐飲質感上都將有所調整。更名後首家大全聯青埔店本月開幕，主打成為「一站式社區購物中心」，並將五大特色專區模組化，包含「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」，評估成效後將伺機複製到其他門市。

對於未來展店計畫，全聯總經理蔡篤昌日前指出，展店還是需靠時機，現在很難找到適合地點，光是要評估商圈與投報率就是問題。

美式量販業者好市多近期動作頻頻，除以「低價、量大促銷」策略、台灣拓點計畫也備受關注，除傳出台南市將增設第二家門市，預計2028年開幕，好市多台中第三店選址案也在本月有明確進展。

好市多昨（22）日起熟食區現煮咖啡與拿鐵同步降價，單杯分別從原價39元及49元，調降至29元和39元，引起市場關注。