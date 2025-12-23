汎德永業 打造BMW新門市

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汎德永業（2247）昨（22）日董事會通過高雄橋頭BMW 5S展示暨服務中心投資案，預計斥資5.7億元，規劃興建地下一層、地上三層之全新經銷據點。

汎德永業表示，該展示中心基地面積約1,131坪，總樓地板面積2,763坪，預計2028年啟用，未來可望成為北高雄半導體科技產業聚落中的豪華進口車新地標。

汎德永業表示，今年台灣新車市場受整體經濟環境及政策不確定性影響，消費者購車態度轉趨審慎，短期市場呈現觀望氛圍，但公司看好在相關政策方向逐步明朗後，BMW市場具備中長期成長潛力，電動車發展趨勢亦明確，為因應未來成長動能，同步擴充售後服務量能，決定興建橋頭BMW 5S展示暨服務中心，布局南台灣豪華車市場。

橋頭BMW 5S展示中心座落於科技產業發展重心「南台灣半導體S廊帶」核心區域，兼具科技創新聚落與交通樞紐的雙重戰略優勢，周邊緊鄰省道、高速公路及鐵路系統，交通便利。新據點導入德國原廠同步的「BMW Retail NEXT」服務標準，規劃新車展示、售後維修服務，並設置原廠把關的認證中古車中心，提供新車銷售、售後服務到原廠認證中古車的一站式購車與用車體驗。

汎德永業指出，新據點啟用後，將有效提升區域能見度與來客量，帶動賞車與購車人潮，為營運注入新的成長動能；同時亦將持續深化BMW品牌於南台灣市場的整體布局，整合新車銷售、售後維修及原廠認證中古車等多元服務，以滿足消費者需求。未來隨著新據點經濟規模效益發酵，對公司中長期營運表現帶來正面助益。

