2026年新機加入 航空三雄業績添柴火

華航（2610）、長榮航及星宇航空都看好2026年航空客貨運市場，三家業者新機加入、轉機市場及貨運布局成為營運勝出的重要關鍵。三家航空公司明年開始進入大量交機期，為營運成長增添柴火。

星宇目前機隊規模為29架，明年進入交機高峰，A350-1000交機外，新機交機的數量有望一口氣新增14架，明年總機隊規模將達到43架，2033年將至68架。

華航明年開始迎接24架全新787機隊交機，預計明年將交五架，搭配新機加入，華航準備工作全面上線，加緊機師人才培育，隨著新機加入，華航將擴大北美及歐洲市場增班；另外，華航積極擘劃機隊規模，2029年起嶄新的15架A350-1000以及15架777-9客機機隊也將開始交付。

長榮航目前機隊共計89架，2026年預計增加二架787-9，同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新，預計2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機。

星宇總經理翟健華分析，美國經貿不確定風險下降、台灣經濟持續成長，客運市場需求及表現可望再創新高。