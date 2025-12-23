星宇拓航網…2026年飛向歐洲 貨運營收看增30%

星宇航空（2646）昨（22）日舉行法說，總經理翟健華指出，看好2026年航空客、貨運市場前景，明年航網版圖將更完整，首度插旗歐洲，預計新闢兩個新航點，未來也將規劃進軍大洋洲。由於台灣位居全球AI供應鏈關鍵地位，A350-1000新機加入後，預期貨運營收年增率最少三成。

翟健華指出，星宇朝國際精品航空目標挺進，明年1月15日開航鳳凰城航線，是北美航網第五個航點；配合長程線開拓，將進軍歐洲市場，同時繼續評估其他亞洲及北美潛力航點，也規劃開闢台中-下地島，增加兩條台中出發航線。

星宇明年搶進歐洲市場，市場推估布拉格跟米蘭可能性最大。翟健華指出，目前還在評估保密階段，今年已與阿提哈德航空（Etihad Airways）簽署共掛班號合作協議，為開闢歐洲航線奠定基礎。

至於航空貨運的部分，他表示，台灣掌握全球90%以上AI伺服器組裝代工市場，2025年Amazon、Google、Meta、Microsoft資本支出合計上看3,800億美元，市場預估2026年全球八大CSP資本支出將突破6,000億美元大關，台灣位居全球AI供應鏈關鍵地位，看好AI等相關產品需求推升貨運市場穩健成長，預期貨運表現將延續至2026年。

星宇受惠於A350-1000交機，機腹載貨的運能大增，明年貨量最少成長三成，成為推升營收、獲利成長新動能。

目前星宇機隊規模為29架，將進入交機高峰，明年將達到43架。翟健華指出，已經取得銀行團支持，2030年後另一波交機潮資金規劃，要等待時間成熟才會有進一步想法；每年星宇都會依新機交機情況來進行各種籌資計畫，可以增資、發債等綜合考量。

翟健華指出，星宇2024年累積虧損已經全部打平，2025年可以依照獲利概況發放股利，由於還未正式結算，無法說明股利發放概況。

明年全球航空客運市場供應還是很吃緊，民航製造供應鏈緊繃，預期狀況會持續至2030年。另外，地緣政治衝突，營運成本增加，美國經貿政策不確定性等，機票價格的變化較難預估。