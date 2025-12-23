中鋼翻轉思維 搶創新賽道

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）打造全新「鋼鐵人」，搶創新賽道。中鋼董事長黃建智強調，鋼鐵產業的思維、市場都在翻轉，過去是「需求創造供給」，現在則是「供給創造市場」。只要開發先進材料性能夠強、速度夠快，就會有客戶、搶到新應用。

黃建智表示，尤其在地緣政治與供應鏈安全考量下，非紅色供應鏈的高階材料，更具戰略價值。當前全球鋼市蕭條，中鋼選擇「少量、艱深、高端」道路，不僅要拿出成績單也要拿到訂單。

黃建智直言，未來還會持續推出不同等級、更困難的材料，關鍵在於反應速度與靈活度，「在短兵相接的肉搏戰裡，快，就能活下來，而且活得很好。」

中鋼表示，全球鋼市環境已經產生重大改變，過去比的是誰產量大、誰更便宜，但下個賽道比的是誰更高階、更低碳、更能滿足強勢供應鏈需求。

這類鋼材並非用鋼量大，而是用鋼等級高，其中包括高強度結構鋼、輕量化高韌性鋼材，以及關鍵零組件所需的高階電磁鋼，都是不可或缺的核心材料，值得關注的是，「中鋼已開始在機器人與無人機相關供應鏈中放量」。

這類需求具的共同特徵是規格高、認證嚴、替代性低，因此相較一般建築用鋼毛利更好，一旦通過驗證客戶黏著度高，價格競爭也不再是唯一決定因素，因此可以做為中鋼在全球鋼市低迷困局中的關鍵突破口。

