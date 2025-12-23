中鋼攻精緻鋼品 訂五年計畫…董座：發展機器人、無人機領域用鋼

中鋼（2002）五年計畫，精緻鋼品拚倍增。中鋼董事長黃建智設立目標，將全面朝向機器人、無人機、AI伺服器等領域用鋼發展，精緻鋼品占比將在五年後跳增一倍，由目前約11%，提升至2030年的逾20%，要做台鏈最強鋼鐵後盾。

中鋼董事長黃建智透露，已成功開發出全球最薄、頂規等級的電磁鋼片，厚度僅0.1毫米，「薄得像一張紙」，並已鎖定應用於高階無人機、人形機器人、機器狗等前沿產業。由於技術門檻極高，這類鋼材的附加價值遠非傳統鋼品可比，獲利能力可放大至數十倍，保守估計也有20倍以上。

中鋼內部已經有共識，未來鋼鐵市場的成長，不再來自全面性反彈，而是集中於綠能、AI產業鏈暨資料中心以及機器人、無人機等新興產業。在策略方面，中鋼透過產能調整、精緻鋼品布局，跳脫傳統鋼廠定位，轉型為「高技術、低碳排」的現代材料供應商。

面對全球鋼市面臨產能過剩挑戰，中鋼表示，未來營運將聚焦「轉骨、轉強」，看好機器人與無人機產業崛起，推進高值化大戰略、貼近市場脈動，成為低迷困局中的關鍵突破口，目前有高達六條老舊產線將被除役或封存，全力翻轉傳統重工型的鋼鐵應用，走向高附加價值的精密製造領域，並且以平均每年約2%的速度出貨放量，朝正向發展。

黃建智指出，無人機與機器人並非短期題材，而是政府明確政策支持的戰略型供應鏈。

以無人機為例，馬達所需的電磁鋼片厚度約在0.15至0.2毫米；電動車則依性能需求，持續往0.20、0.25發展，早期供應特斯拉的電動車甚至只要0.35毫米就符合需求，凸顯未來核心趨勢就是愈薄、性能愈高、效率愈好。

中鋼成功將電磁鋼片技術推進至0.1毫米等級，黃建智指出，目前全球能做到這一水準的，僅有日本JFE與大陸首鋼等極少數鋼廠，其製程難度高、良率控制嚴苛、成本不低，因此只會用在最高端的應用場域。

黃建智說，頂級鋼材「用公斤計價」，即便出貨量不大，整體價值仍相當可觀。他舉例，政府建構300億元、5萬台無人機產業鏈，粗估每台用1公斤頂規電磁鋼片，總量僅50公噸，看似不多，但若附加價值是一般鋼材的20倍，「等同於1,000公噸傳統鋼材的貢獻」。

中鋼專家說，全球鋼鐵產業結構轉折已經不可逆，隨著傳統建築需求趨緩、地緣政治與減碳壓力升高，鋼鐵產業不可能維持「拚產量、拚價格」的競賽，而是逐步轉向低碳精密應用的全新戰場。

中鋼專家指出，當前機器人與無人機產業，被視為最具潛力的新興鋼鐵需來源之一，「中鋼要把握這個趨勢，貼著市場走」。