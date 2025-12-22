快訊

「憲法法庭成失控憲政怪獸」國民黨團提案：憲法判決可交人民公投複決

士紙強化資產活化 士林紙廠舊址2026年續提都更申請

中央社／ 台北22日電

士紙總經理闕啟文表示，隨著AI巨頭輝達進駐北士科區域，將強化資產活化布局，其中士林紙廠舊址土地開發案，預計2026年第1季續提都市更新申請計畫，將規劃申請4張建照，但取得建照前，初估送件到都更審議程序約2至3年，取得後尚需3至4年開發。

士紙今天在證交所舉辦法說會。闕啟文表示，公司深耕士林，隨著輝達宣布進駐北士科，區域科技聚落逐漸成形，帶動產業升級與土地價值提升，士紙因應此發展趨勢，調整開發策略，將持續推動各項開發業務。

他指出，士林紙廠舊址土地開發案，廠區內部分建築物於2021年9月27日經「北市第140次文化資產審議委員會」決議指定為歷史建築，並於2024年12月25日核准此案修復再利用計畫，後續將朝整體開發規劃推動，預計於2026 年第1季提出都市更新的申請計畫，以提升投資效益。

他表示，此案將申請4張建照，包括住宅、飯店、辦公大樓，第4個是將旁邊的福德宮也加入一起做都更；至於整個開發期程，送件到開都更審議會並在最後取得建照，還需2至3年，取得後還需要3到4年的開發時間，而飯店將定位為五星級飯店。

另外位於捷運士林站2號出口旁的5號倉庫旅館都更案，目前結構體已完成，預計於2026年第1季取得使用執照後，申請室內裝修作業，預計在2027年啟動旅館試營運。

他也指出，另一個為福德路18號危老重建開發案，預計於今年第4季完成結構體工程，將於2026年第3季取得使用執照。

都更 都市更新

延伸閱讀

路透：輝達計畫2月中農曆年前 開始向中國大陸出貨H200晶片

韓媒：三星 HBM4 在輝達測試奪得業界最高評價

潤泰新明年推案735億

更換瓦斯管釀禍？北市士林小吃店驚傳氣爆 4人燒燙傷急送醫

相關新聞

為何英國能減鹽成功卻幾乎沒人抱怨？難的非政策而是「讓人察覺不到改變」

為什麼英國可以成功地無痛減鹽？ 為什麼英國可以成功地無痛減鹽？過去，英國曾經由政府主導一場減鹽運動，他們的做法發人深省。 一個名為「鹽分研究科學人學會」的非營利組織，針對英國人主要的鹽分攝

微波爐害你得癌症？數據是真的結論卻是錯的…問題出在哪

因為微波爐普及 所以「癌症死亡率上升」？ 說到分析流行病學中的生態學研究，筆者經常稱它是「被偽科學利用的研究」。生態學研究本身是極其傑出的研究領域，不過，如果做出錯誤的解釋，就會造成謬誤。生態學

台船承造海委員100噸級、300噸級海調船 今安放龍骨

台船（2208）承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，22日上午在台船高雄廠區，由台船...

台中年輕人買房熱區曝 這區沒重大議題卻排名第二

永慶房屋統計台中市近一年年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，北屯區以2,626件遙遙領先，太平區以1,384件...

達明機器人攜手台船 攻克造船極限焊接挑戰

達明（4585）機器人22日宣布與台船（2208）深化技術交流與合作，雙方聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景，...

新潤建設攜手桃源 Bleu&Book 書店 進駐新案「安曼莊園」

近年閱讀風氣盛起，新潤建設機構日前推出新案「安曼莊園」，並攜手「桃源Bleu & Book」書店，新潤建設機構表示，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。