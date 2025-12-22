商業興觀點／推動AI商業應用 三點注意

快訊

經濟日報／ 周韶珍（商研院南部院區研究員）

生成式AI正以驚人的速度滲透商品設計、廣告行銷與內容創作領域。從文案撰寫到視覺設計，AI不僅加速創意流程，更重塑商業生態。然而，當AI生成內容進入商品化階段，倫理與法律的灰色地帶也隨之擴大：誰擁有創作？誰負責風險？誰保障消費者與原創者的權益？這些問題不僅關乎技術應用，更牽動商業信任與制度設計的根本。

回顧近年案例，美國著作權局在2023年判定AI生成畫作《太空歌劇院》（ThéâtreD'opéraSpatial）因「非人類創作」而不具著作權資格，凸顯AI生成內容在法律定位上的不確定性。該作品曾在科羅拉多州博覽會奪得首獎，創作者Allen主張他輸入了超過600次指令、並調整了構圖與色彩，應具備創作權，然而，美國著作權局認定：「若作品的創作要素皆來自機器，則不具人類創作性」。

此案例凸顯企業在使用AI生成內容進行商業販售時所面臨的風險，若內容被認定非人類創作，企業可能面臨無法主張著作權，甚至侵權的風險。

同時，若企業使用AI生成的廣告文案或產品設計，卻因錯誤、歧視或誤導引發爭議，責任歸屬往往難以界定，更可能演變為法律訴訟或公關危機。

這些挑戰提醒我們，AI商品化並非單純的技術問題，而是涉及制度設計與市場信任的結構性課題。若台灣希望在推動AI商業應用的同時兼顧倫理與信任，建議應從以下三方面著手：

一、釐清著作權歸屬與商用規範

企業必須詳閱AI平台使用條款，避免誤用免費帳號生成內容從事商業販售，並同步建立內部著作權審查機制，以防因來源不明或無法主張權利而導致侵權。

二、導入責任式AI與偏見偵測

AI的生成能力取決於龐大的訓練資料，若資料含有性別、種族或文化偏見，生成結果將可能延續歧視。Amazon曾因AI招募工具出現性別歧視而被迫停用，即為警示。企業應設立AI內容審核小組，引入偏見偵測模組與人機協作流程，由人類進行最後把關。

三、建立模組化治理架構

參考模組化設計原則，將AI生成流程拆解為「資料來源」、「生成邏輯」、「審核機制」三大模組，明確劃分責任與風險控管機制，確保內容可追溯，並提升消費者信任。

AI生成商品的倫理挑戰，不僅是技術問題，更涉及制度與價值的再定義。唯有企業主動承擔責任，政府與教育機構同步建立政策與素養，台灣才能在創新與信任之間取得平衡。

未來，AI不只是創作工具，更將成為商業夥伴，而我們也必須扮演AI的倫理設計師，共同打造一個可持續、可信任的生成式商業世界。

