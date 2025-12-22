快訊

從寓言學管理／沉默式管理 阻礙組織進步 

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，晏子轄下有個高繚，任事三年，行事小心，無明顯過錯。某日，晏子將他辭退，左右驚愕：「既無過失，為何開除？」晏子說：「我資質駑鈍，如彎木，需要墨繩、斧削、刨平才能成器。然而，他跟著我三年，見我的過錯，竟從不指出，對我何用？所以辭退。」《說苑‧臣術》

晏子深知，沒有回饋，就沒有成長。這故事揭示一個管理課題：沉默，不是忠誠，而是失職。

在企業輔導案例中，常見員工反應自己在期末時，才知道被核為「不合格」。對主管所列缺失，部屬委屈地說：這些問題，都是在期末考核，才第一次耳聞。

期末考核，才收到待改善回饋，對部屬而言，至少有二大損失：

第一，失去改善時間：若在發生時指出錯誤，部屬就能善用期中時間，進行修正或改善，但拖到期末才知缺失，調整時間已不復存在。

第二，失去說明機會：許多主管在未充分理解下，逕下結論，造成誤解。但部屬對此一無所知，導致沒有說明機會。而誤會所致負面認知，甚至形成「刻板印象」，影響後續判斷。

這種管理方式，就像法院審案時，只有原告陳述、原告舉證；被告一方，直到收到判決書，才知道自己被告了，才得知判決結果。

如果你是這位部屬，收到最終判決時，可以想見，有多麼錯愕。對於判決結果，又如何能心服口服？換作是你，可以接受這種判案方式嗎？對部屬而言，這種績效回饋方式，形同冤獄！

管理者日常管理發現部屬問題時，選擇「沉默」的原因通常來自：

一、不能（能力不足，不知怎麼表達）

‧不知如何具體描述問題

‧當部屬有不同看法，不知如何說明

‧面對情緒反應，無從處理

‧發生衝突場景，不知如何收場

二、不願（怕尷尬，想做好人）

‧怕破壞關係，影響日後互動

‧想維持和氣，保持良好氛圍

‧害怕被討厭，違反好人人設

在組織裡，許多人習慣當「好好先生」。不說，不提，不批評，以為是圓融，其實是逃避。然而，回饋，是主管義務，不是選項。主管若不說，縱容錯誤持續，自己的「沈默」，將成為導致組織危機的「共犯」。

發現問題，選擇「沉默」，其實代價極高：一是問題被掩蓋，持續惡化。二為表現差者得不到修正，績效下滑。接下來，團隊見主管不作為，將會降低信任或有樣學樣。

久而久之，「不說人之過」成為行為慣性與文化。當組織生病時，不是無人知曉，而是知道的人，都不說。於是，決策階層失去「現場感」，天真以為一切都好，直至問題爆裂。

沈默的人，以為如此可做到明哲保身，但沈默的組織文化，永無進步的可能。沈默造成錯誤複製、士氣耗損、文化崩解等成本，最終，由組織所有人承擔。

因此，回頭看晏子的決定，雖嚴格卻合理。試想，部屬肩負輔佐上級的職責，而一個三年不願直指問題者，對主管來說，不只是無益，更是無用。組織期望主管成為「好主管」而非「好人主管」。「好人主管」永遠好脾氣，但「好主管」願意說真話。說，是為了發展；不說，就是一種隱性傷害。

晏子辭退高繚，看似苛刻，其實在提醒我們：真正關心你的人，會提醒你的盲點；真正成熟的組織，容得下真話。沉默的代價太大，因此，沈默是對組織的背叛及傷害。

