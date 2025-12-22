快訊

發現薇趨勢／數位時代的離線特權

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

近期在社群媒體上滑到一則有趣的動態，一位年約35歲的新創老闆在Instagram上感嘆：豪擲千金招待員工飛歐洲旅遊，結果報名的寥寥無幾，只有幾位主管「給面子」參加。他困惑不已：「現在的年輕員工怎麼了？連免費去歐洲都不想跟嗎？」

另一位50幾歲經營傳統會計師事務所的學姐，安排員工旅遊的地點是日本，不僅全員到齊，員工還攜家帶眷。許多人將此解讀為「世代代溝」或是「老闆魅力」的差異，甚至認為會計事務所的老員工比較「奴」。

這兩個場景的巨大反差，反應的是2025年職場最殘酷的真相，在萬物互聯的時代，員工最渴望的福利不是昂貴的機票，而是「離線的權利」。

試想一下，當你跟老闆身處同一個時區、同一台遊覽車、甚至同一張餐桌時，你的「職場角色」必須每日維持24小時。對於平日已經習慣用Line、Slack高強度溝通的科技世代來說，跟老闆出遊意味著長達十天的「異地待命」。

那位年輕老闆雖與員工年紀相仿，但可能平日習慣了隨時傳訊又講求效率，這種「高科技、高接觸」的管理風格，讓員工即便到了巴黎鐵塔，也不敢關掉通知。這已不是旅遊，而是沒有加班費的出差。

反觀那位50歲的學姐，她的管理風格或許沒那麼數位化，界線卻分得很清楚。平時累積的信任，讓員工知道跟她出去玩，是真的「去玩」，而不是換個地方開會。

曾幾何時，腰間掛著BB Call、手中拿著黑莓機，是「重要人士」的象徵，代表你業務繁忙、隨時被需要。但現在情況悄然翻轉。

這見證了數位時代階級符號的翻轉，過去我們炫耀「永遠在線上」提供即時的服務，現在我們卻開始羨慕「偶爾離線的特權」。

矽谷的科技巨頭把iPad賣給全世界，卻把自己的孩子送到禁止螢幕的學校；身價億萬的富豪花大錢去參加「數位排毒營（Digital Detox Retreat）」，唯一的奢華服務就是「沒收你的手機」。

我們身處的科技環境，讓基層員工、外送員、社群小編變成了「數位農奴」。演算法是監工，紅點通知是鞭策。你必須隨時回應，否則流量會掉、考績會差。真正的強者或老闆，才能有底氣地把手機丟在一旁，專注於當下的生活。

這場「歐洲行」與「日本行」的對比，給了所有管理者一個警示：數位轉型不代表要讓科技入侵生活的每一寸縫隙。

許多管理者習慣在深夜發送「不急，明天看」的訊息，自以為體貼。殊不知在權力不對等的結構下，員工看到訊息的那一秒，焦慮就已經啟動。

新一代的工作者在選擇公司時，看的不再只是薪水或辦公室有沒有免費零食，他們在看這個老闆是否懂得「尊重離線」。

在這個訊息過載的時代，給員工最好的禮物，不是塞給他更多，而是允許他更少。少一點不必要的連結，少一點下班後的「@all」，少一點需要隨時展演的職場情緒。

在這個萬物互聯的時代，最大的階級落差，不再是財富，而是「離線權」。平庸的老闆用昂貴的機票換取員工的感激；卓越的領導者，則用「允許斷線」的信任，換取團隊真正的忠誠。

畢竟，能隨時被找到，那叫生存；敢隨時消失，那才叫生活。

