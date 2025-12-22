快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

「商用市場黃金交叉」趨勢來了 亞矽創土地投資案吸壽險、鴻佰等目光

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
桃園航空城總經理洪秀寬22日親自出席說明會，回答與會廠商提問。高力國際提供
桃園航空城總經理洪秀寬22日親自出席說明會，回答與會廠商提問。高力國際提供

看準「商用不動產黃金交叉」趨勢，桃園航空城公司22日舉辦「亞矽創研中心暨周邊土地徵求投資意願（EOI）說明會」，吸引包括國泰人壽、富邦人壽、三井不動產、鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技等國內外重量級開發商與科技大廠雲集，展現產業界對布局國門第一排的高度信心。

高力國際表示，22日與艾奕康共同協辦的「亞矽創研中心暨周邊土地徵求投資意願說明會」吸引指標知名廠商參與，顯示在TPASS通勤月票帶動青埔人流紅利，以及台達電（2308）、台新人壽近期大舉投資桃園的效應下，亞矽創基地已成為企業設立總部與研發中心的兵家必爭之地。

22日艾奕康、高力國際協辦的「亞矽創研中心暨周邊土地徵求投資意願說明會」吸引包括國壽、富邦人壽、三井、富旺（6219）、冠德（2520）、宏普（2536）、華固（2548）、長虹（5534）、大陸建設、豐邑、遠雄（5522）、興富發（2542）、合環等指標企業全數到齊。

另外有實質設廠需求的科技與傳產業者，包括鴻佰科技、立端科技（6245）、哥吉生技、錫安生技（6772）、寶成工業（9904）等大廠親自派員參與。

桃園航空城公司總經理洪秀寬表示，亞矽創基地位於青埔核心，坐擁高鐵、捷運、機場三大樞紐，且無航高限制，條件得天獨厚。有別於傳統「政府定規格、廠商來投標」的僵化模式，本次特別導入國際通用的「徵求投資意願（Expression of Interest, EOI）」機制。

洪秀寬強調，我們不只要招商，更要選商；我們在尋找的不是單純的買家，而是能共組「產業桃園隊」，一起進軍「世界盃」的策略夥伴。

高力國際指出，中央銀行12月18日理監事會議決議維持第七波選擇性信用管制不鬆綁，確立「打住不打商」政策基調，促使市場游資加速轉向具備剛性需求的商用不動產，看準「商用不動產黃金交叉」趨勢浮現下，讓指標企業前來探詢投資可能性。

高力國際分析，隨著央行緊縮住宅信用管制，具備產業聚落效應的商用不動產將成為2026年的投資避風港與成長引擎；亞矽創基地擁有約1.1萬坪產二用地與5,300坪住宅用地，是大台北生活圈極少數能滿足大型企業總部需求，且具備軌道經濟與人流紅利的完整素地。

「亞矽創研中心暨周邊土地投資案」本次徵求投資意願書截至2026年1月2日。桃園市府指出，後續將依據業界回饋，優化後續招商條件，希望攜手產業界在青埔打造具國際競爭力的智慧科技新聚落。

矽創 科技

延伸閱讀

財部首批國有地標租供企業種碳匯 權利金底價224萬

房市如何逆勢突圍？南台灣都更王曝「不一樣的選地哲學」

台積電擴產效應 鳳凰城豪宅...房市主力

明年接軌IFRS17、ICS…壽險今年增資衝2,000億元 金額將寫史上次高

相關新聞

為何英國能減鹽成功卻幾乎沒人抱怨？難的非政策而是「讓人察覺不到改變」

為什麼英國可以成功地無痛減鹽？ 為什麼英國可以成功地無痛減鹽？過去，英國曾經由政府主導一場減鹽運動，他們的做法發人深省。 一個名為「鹽分研究科學人學會」的非營利組織，針對英國人主要的鹽分攝

微波爐害你得癌症？數據是真的結論卻是錯的…問題出在哪

因為微波爐普及 所以「癌症死亡率上升」？ 說到分析流行病學中的生態學研究，筆者經常稱它是「被偽科學利用的研究」。生態學研究本身是極其傑出的研究領域，不過，如果做出錯誤的解釋，就會造成謬誤。生態學

台船承造海委員100噸級、300噸級海調船 今安放龍骨

台船（2208）承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，22日上午在台船高雄廠區，由台船...

台中年輕人買房熱區曝 這區沒重大議題卻排名第二

永慶房屋統計台中市近一年年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，北屯區以2,626件遙遙領先，太平區以1,384件...

達明機器人攜手台船 攻克造船極限焊接挑戰

達明（4585）機器人22日宣布與台船（2208）深化技術交流與合作，雙方聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景，...

新潤建設攜手桃源 Bleu&Book 書店 進駐新案「安曼莊園」

近年閱讀風氣盛起，新潤建設機構日前推出新案「安曼莊園」，並攜手「桃源Bleu & Book」書店，新潤建設機構表示，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。