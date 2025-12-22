「商用市場黃金交叉」趨勢來了 亞矽創土地投資案吸壽險、鴻佰等目光

看準「商用不動產黃金交叉」趨勢，桃園航空城公司22日舉辦「亞矽創研中心暨周邊土地徵求投資意願（EOI）說明會」，吸引包括國泰人壽、富邦人壽、三井不動產、鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技等國內外重量級開發商與科技大廠雲集，展現產業界對布局國門第一排的高度信心。

高力國際表示，22日與艾奕康共同協辦的「亞矽創研中心暨周邊土地徵求投資意願說明會」吸引指標知名廠商參與，顯示在TPASS通勤月票帶動青埔人流紅利，以及台達電（2308）、台新人壽近期大舉投資桃園的效應下，亞矽創基地已成為企業設立總部與研發中心的兵家必爭之地。

22日艾奕康、高力國際協辦的「亞矽創研中心暨周邊土地徵求投資意願說明會」吸引包括國壽、富邦人壽、三井、富旺（6219）、冠德（2520）、宏普（2536）、華固（2548）、長虹（5534）、大陸建設、豐邑、遠雄（5522）、興富發（2542）、合環等指標企業全數到齊。

另外有實質設廠需求的科技與傳產業者，包括鴻佰科技、立端科技（6245）、哥吉生技、錫安生技（6772）、寶成工業（9904）等大廠親自派員參與。

桃園航空城公司總經理洪秀寬表示，亞矽創基地位於青埔核心，坐擁高鐵、捷運、機場三大樞紐，且無航高限制，條件得天獨厚。有別於傳統「政府定規格、廠商來投標」的僵化模式，本次特別導入國際通用的「徵求投資意願（Expression of Interest, EOI）」機制。

洪秀寬強調，我們不只要招商，更要選商；我們在尋找的不是單純的買家，而是能共組「產業桃園隊」，一起進軍「世界盃」的策略夥伴。

高力國際指出，中央銀行12月18日理監事會議決議維持第七波選擇性信用管制不鬆綁，確立「打住不打商」政策基調，促使市場游資加速轉向具備剛性需求的商用不動產，看準「商用不動產黃金交叉」趨勢浮現下，讓指標企業前來探詢投資可能性。

高力國際分析，隨著央行緊縮住宅信用管制，具備產業聚落效應的商用不動產將成為2026年的投資避風港與成長引擎；亞矽創基地擁有約1.1萬坪產二用地與5,300坪住宅用地，是大台北生活圈極少數能滿足大型企業總部需求，且具備軌道經濟與人流紅利的完整素地。

「亞矽創研中心暨周邊土地投資案」本次徵求投資意願書截至2026年1月2日。桃園市府指出，後續將依據業界回饋，優化後續招商條件，希望攜手產業界在青埔打造具國際競爭力的智慧科技新聚落。