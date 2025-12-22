體驗式送養！IxDA Taiwan 攜手農業部 打造數位新型態衛星動物認養站

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
透過數位模擬朋友相處的過程，幫助民眾跟狗狗建立感情，同時提升參訪意願。像是台南原本地處偏遠的「毛孩森活村」，因此成為新興打卡旅遊地點。（圖／IxDA Taiwan提供）
隨著台灣自2017年起實施流浪動物「零撲殺」的保護政策，公立收容所正面臨前所未有的轉型壓力。農業部指導、社團法人台灣互動設計協會（IxDA Taiwan）主辦，台南市動物防疫保護處協辦的「農業部衛星認養站可操作模組發展及示範點建立計畫」，於12月20日在台北松菸舉辦成果發表會。本次計畫深度導入體驗設計（Experience Design）與服務設計（Service Design），將傳統僵化的送養流程轉化為「毛孩森活探索隊」線上線下整合的體驗模組，為公部門社會創新立下新典範。

農業部動物保護司動保行政科技正賴佳倩坦言，台灣35座公立收容所雖投入大量預算改建，但仍面臨三大困境：地理位置偏遠、人力資源極度匱乏像是一位獸醫師平均照顧百來隻收容動物以上，以及黑狗占比高達45%等。農業部持續推動「衛星認養站」計畫分散式認養據點，讓待認養的毛孩在更友善的環境被更多人看見。

台灣互動設計協會首度將服務可持續發展的四鑽模型(探索、發展、驗證、擴散)應用到本次計劃，利害關係人的研究訪談對象橫跨政府機關、公私立送養機構、寵物連鎖店、領養民眾志工、專業犬隻訓練師等高達16個單位之多，從真實洞察開始做到系統化的策略規劃。副理事長謝舒婷因而定義計畫的核心在於轉向，重新梳理問題不再聚焦於「如何把狗送出去」，拋開認養的沉重責任與壓力，首先建立起狗與人的美好關係，強化在地生活感與情感連結，才有機會進一步推動更深層的認養課題。

因此，台灣互動設計協會推出線上線下同步整合的「毛孩森活探險隊」。選定今年甫開幕的台南仁德「毛孩森活村」，全國首座由公部門設立的遊蕩犬暫置友善場域作為示範點，結合跨領域專家如設計師、工程師、獸醫、訓練師共同執行。線上模組成立專屬網站外，開發「毛孩森活故事卡」，讓民眾能像「追星」一樣，透過日誌、影音、照片以及狗狗與志工互動的紀錄，在還沒來到現場前就對狗狗產生情感。結合三場實體線下活動，知名犬隻訓練師D.I.N.G.O. Taiwan 負責人黃媛欣與高婉婷現場專業分享，吸引超過100位報名參加，成員從1歲到70歲一同闔家參與。這種模擬朋友相處的過程，能幫助民眾在進入實體場域前，就已完成初步的情感鋪陳，為活動提升知名度與參訪意願。更具意義的是，原本地處偏遠的「毛孩森活村」，因此成為新興打卡旅遊地點，台南市動物防疫保護處開心宣布，該園區轉型為全年365天對外開放，希望更多人親近毛孩，增加毛孩的認養率。

台灣互動設計協會理事長李德俊表示，希望此計畫所建立的「可操作模組」與相關經驗，未來作為各地方政府與動保團體的參考範本，讓「體驗式送養」成為可衡量、可落地實踐的創新方式。打破公立收容所「悲情拯救」的刻板形象，跨出安心領養及照顧的第一步。

為讓民眾安心領養流浪動物，IxDA Taiwan與農業部合作打造數位認養體驗，民眾透過日誌、影音、照片以及狗狗與志工互動的紀錄，建立感情。圖為團隊製造作毛小孩故事卡。（圖／IxDA Taiwan提供）
認養 設計 流浪動物

