大陸建設宣布插旗台中13期 打造台灣首座英式合院聚落

欣陸投控（3703）旗下大陸建設22日宣布，明年將正式插旗台中市13期重劃區，並攜手英國建築師Alison Brooks，打造台灣首座英式合院聚落，新案預計明年第1季進場，總銷達46.7億元，這也是大陸建設最先公布的明年推案規劃。

大陸建設深耕台中多年，在七期及14期的推案都屢創銷售佳績，成為口碑代表作。其中，位於七期總銷42.4億元的「豐蒔」，預計今年完工認列；位於14期總銷40.1億元的「豐莚」，預計2027年完工認列。

目前，大陸建設在台中市大坑風景區，還有百億社區型透天別墅案，以及北屯14期重劃區洲際段新案，正在規劃中。

大陸建設稍早表示，公司將持續深耕都更危老，並在市場上推出中小坪數產品，以迎合自住需求，總計有台北南港、信義、大安、台中南屯及竹北等多個區段的指標案陸續推出，總銷上看393億元，實現多元城市布局。

大陸建設今日宣布插旗台中13期重劃區，與英國知名建築師Alison Brooks合作，在1,700坪臨路基地推動全新住宅計畫，以「英式簇群式合院(Cluster of Villas)」概念打造台灣首座英式合院聚落，為台中引入兼具美學與綠意的新型住宅風貌。

台中13期重劃區位於南台中，是區域內面積最大的重劃基地，以低密度與高綠覆率聞名。

大陸建設此次新案座落於楓溪段，周邊環繞十座公園綠地，鄰近七期、八期，距離高鐵約十多分鐘車程，並具備雙捷共構大慶站等交通優勢，串連中科、精密園區及台中工業區科技廊帶，地段發展潛力備受市場關注。

大陸建設執行長廖淳森表示，13期新案訴求客層，和14期「豐莚」同樣為以具有高端品味需求的族群。客層輪廓稍有重疊，然而13期新案更強調貼近土地的大街廓場域，及強化建築和花園的關係，勢必將吸引更多嚮往別墅生活的風格人士。

Alison Brooks以層次豐富的立面折線與光影設計見長，透過材質與開窗方式的變化，使建築能與自然景觀對話，提升居住者的感官體驗。

而三棟量體以錯落高度形成雕塑感，露台與花園則以綠意層層堆疊，如同植物向上生長，使住戶在都市中亦能享有彷若英式莊園般的綠意生活。

大陸建設近年積極跨界國際建築團隊，先於台中七期攜手義大利ACPV打造「寶格」與「麗格」、和法國RDAI合作「豐蒔」、與EMBT規劃中信金控台中金融大樓，並揮軍14期與紐約ODA推出「豐莚」，多個高端建築均在市場上引發討論。