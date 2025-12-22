NHK報導藤山雷太特展 肯定台糖虎尾糖廠地位

快訊

中央社／ 台北22日電

台糖虎尾糖廠「藤山雷太特展」獲日本媒體NHK全國版關注，台糖今天表示，NHK除報導策展背景外，也實地拍攝全台唯一仍在運蔗的五分車，並肯定虎尾糖廠在台灣糖業發展史上的重要地位，同時讓日本民眾重新認識台日糖業連結。

台糖透過新聞稿表示，為表彰藤山雷太對台灣製糖產業的貢獻，虎尾糖廠於今年特別策劃「藤山雷太特展」，於12月16日製糖開工典禮當天對外開放，展出藤山雷太及糖廠早期珍貴的歷史文物外，同時將運蔗五分車頭掛上「藤山號」的紀念牌，象徵對藤山雷太歷史貢獻的肯定與致敬，吸引不少民眾駐足拍照。

根據NHK報導，出身佐賀縣的藤山雷太，於明治42年（西元1909年）接掌大日本製糖株式會社社長後，積極改革整頓旗下製糖工場，引進當時先進的製糖設備，建設糖業鐵道等基礎設施，對台灣糖業發展貢獻深遠。

台糖指出，藤山雷太在虎尾建立「大日本製糖株式會社臺灣第二工場」，大幅提升虎尾糖廠製糖產能，隨後更創設全東亞最大的酒精工場，利用糖蜜生產酒精等，加速虎尾經濟繁榮，使其迄今仍享負「糖都」盛名。

此外，藤山雷太交友廣闊，這次展覽有復刻前總統蔣介石、中國東北軍閥張作霖，以及曾經稱帝的袁世凱與藤山雷太往來的書信；他不僅是奠定台灣現代化糖業發展基礎的關鍵人物，更是一位世紀大人物。

台糖表示，「藤山雷太特展」不僅是對歷史人物的紀念，更是一場回望製糖發展脈絡的文化展覽。藉由NHK的國際視角，讓世界看見台灣百年製糖文化的深度與厚度，台糖邀請民眾把握製糖期（自114年12月16日至115年4月1日止）走進虎尾糖廠，追拍五分車、聞濃郁糖香、逛免費特展，感受百年產業所孕育的文化價值。

台糖 日本 NHK

